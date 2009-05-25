Ющенко критикует бюджетную политику КМУ

Кроме того, отметил Президент, по состоянию на начало мая сумма авансовых налоговых платежей, досрочно аккумулированных в бюджет, составила 12 млрд. грн. и выросла по сравнению с началом года на 31%.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что на 1 мая сумма не возмещенного бизнесу из бюджета НДС достигла 13,5 млрд. грн. При этом сумма просроченного НДС на указанную дату составляла 3,9 млрд. грн. Это, по мнению Президента, наряду с неразрешенностью вопроса о направлении финансового ресурса на рекапитализацию банковской системы, свидетельствует об изъятии значительных оборотных средств из экономики страны. Что, в конечном счете, приведет к падению внутреннего валового продукта, который, по его данным, в первом квартале упал на 20-23%.

«28-40% государственного бюджета выполняется в последний день месяца. Это говорит о том, что мы имеем серьезные сигналы, что бюджет в той версии, как предусматривается бюджетом 2009 года, серьезно хромает. Что нас подводят к обстоятельствам, возможно, фатального порядка. Что бюджет Украины 2009 года должен быть как можно скорее пересмотрен», - сказал Президент, напомнив при этом обещание премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о том, что предложения по пересмотру бюджета будут поданы правительством в мае.

Президент также отметил, что, учитывая потребности строительной отрасли в 2 млрд. грн., а сельского хозяйства – в 1 млрд. грн., изъятие из экономики страны таких средств является «аморальной бюджетной политикой».

«Этим я хочу сказать, что мы имеем аморальную, даже с точки зрения обстоятельств сегодняшнего дня, бюджетную политику», - сказал Президент.

Как сообщалось, сегодня в Украинском доме начал работу форум «Власть и бизнес - партнеры». Очередной форум «Власть и бизнес - партнеры» традиционно посвящен обсуждению условий работы бизнеса и анализа состояния украинской экономики. В частности, будут обсуждены первоочередные меры по поддержанию малого и среднего бизнеса в Украине, отметили в пресс-службе.

Центральным документом форума станет Национальный доклад о состоянии и перспективах развития предпринимательства в Украине, который будет презентован во время открытия.

Также ожидается, что на форуме будет одобрен проект Указа главы государства об отдельных вопросах устранения административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности во время мирового финансового кризиса.