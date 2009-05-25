Богословская заявляет о выходе из Партии регионов

Народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ прекращает членство в Партии регионов и объявляет о своем намерении принять участие в президентских выборах.

Об этом идет речь в ее заявлении, текст которого передан УНИАН.

И.БОГОСЛОВСКАЯ считает, что сегодня не стоит искать виновных в сложившейся в государстве ситуации, а нужно определять, каким образом ее изменить к лучшему.

В своем заявлении она отмечает, что именно стратегические вопросы внешней и внутренней политики, безопасности, прав и свобод граждан должны входить в сферу ответственности Президента. И именно от него будет зависеть построение нового образа и доверия к Украине как внутри государства, так и в международном сообществе.

И.БОГОСЛОВСКАЯ напомнила, что стратегия развития Украины создана и обоснована ее командой еще четыре года назад, а прошедшие годы лишь доказали правильность ее Плана развития страны и необходимость его претворения в жизнь.

“Государственный нейтралитет и гарантии безопасности, развитие внутреннего рынка и национального производства, ставка на образование и активную социальную политику – вот лишь некоторые цели моей программы, которые чрезвычайно актуальны для нашей страны”, - отмечается в заявлении.

Учитывая финансово-экономический кризис, И.БОГОСЛОВСКАЯ предлагает сосредоточиться на трех ценностях - работа, порядок и вера. Она считает, что в обеспечении занятости населения государство должно занимать более активную позицию.

Задачей нового Президента при наведении порядка в стране политик считает введение ответственности власти за злоупотребление и коррупцию. А обществу и государству, убеждена она, необходимо вернуть веру в себя, в собственные силы, в способность Украины самостоятельно избирать свой путь и свою судьбу.

По мнению И.БОГОСЛОВСКОЙ, такие задачи может решить только действительно новый Президент Украины, который одержит победу под национальным флагом Украины, а не под «цветным» партийным флагом, поскольку общенациональные интересы всегда выше, чем партийные.

”Именно поэтому я принимаю ответственное решение: я выхожу из Партии регионов и объявляю о своем намерении победить на президентских выборах 2010 года в Украине. Я начинаю борьбу, чтобы стать Президентом Украины с целью обеспечить государству работу, порядок и веру”, - отмечается в заявлении И.БОГОСЛОВСКОЙ.