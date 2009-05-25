Представители игорного бизнеса будут проводить акции протеста постоянно

Ассоциация деятелей игорного бизнеса рассматривает возможность проведения постоянных акций протеста под стенами Секретариата Президента, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров с требованием вернуть работу представителям игорного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам вице-президент ассоциации Григорий ТРИПУЛЬСКИЙ.

По его словам, сейчас под стенами Секретариата Президента митингуют около 10 тысяч человек – участников игрового бизнеса. Они просят Президента не подписывать закон о запрете игорного бизнеса в Украине и обеспечить им рабочие места.

Напомним, сегодня около 1 тысячи работников игорного бизнеса пикетировали Украинский дом, где проходил форум «Власть и бизнес-партнеры» с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, требуя обеспечить им условия для работы.

Президента Украины во время прибытия в Украинский дом участники акции встретили громкими возгласами. В.ЮЩЕНКО подошел к пикетчикам и сказал, что у него еще есть четыре дня, чтобы принять решение относительно закона о запрете игорного бизнеса. При этом Президент напомнил, что если он просто ветирует этот закон, то «вето будет преодолено на следующий день».

Как сообщал УНИАН, 15 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

В тот же день премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила надежду, что глава государства подпишет данный закон.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО отметил, что принятый Верховной Радой закон о запрете игорного бизнеса не решает проблем в этой сфере, и пообещал, что проведет на этот счет дополнительные консультации со специалистами. Президент отметил, что по своим внутренним убеждениям готов его подписать, хотя «закон унизителен и отодвигает нас от решения сути вопроса».