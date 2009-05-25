Главное на 25 мая (день)

Хроника дня *** Главные новости первой половины дня: НБУ инициирует изменение условий введения временных администраций и снятие запрета на продаважу банками залоговго жилья; Ющенко критикует бюджетную политику КМУ и заявляет о пересмотре бюджета на 2008г.; представители игорного бизнеса заявляют о проведении бессрочных акций протеста

Финансы: Нацбанк намерен изменить условия введения временных администраций Национальный банк Украины намерен изменить условия введения временных администраций в коммерческих банках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам исполнительный директор – директор Дирекции по банковскому регулированию и надзору Национального банка Украины Василий ПАСИЧНИК.

По его словам, планируется внесение изменений в постановление N369, в частности, Нацбанк намерен изменить признаки неплатежеспособности коммерческого банка.

По словам В.ПАСИЧНИКА, условия введения временных администраций, которые действуют на сегодняшний день, разработаны для работы в нормальных условиях, а сегодня, в период кризиса, необходимы другие критерии, которые бы позволяли более быстро реагировать на изменение ситуации.

НБУ обратится к Президенту с просьбой ветировать закон, запрещающий реализацию залогового жилья – Шаповалов

Национальный банк Украины (НБУ) обратится в Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой наложить вето на закон Украины «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса».

Согласно закону, на период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса вводится мораторий на взыскание банком залогового жилья в случае, если предметом залога или ипотеки является жилищная недвижимость, в которой постоянно проживают граждане.

Окончание выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса определяется решением Верховной Рады Украины по представлению Кабинета Министров Украины.

Ющенко критикует бюджетную политику КМУ

Кроме того, отметил Президент, по состоянию на начало мая сумма авансовых налоговых платежей, досрочно аккумулированных в бюджет, составила 12 млрд. грн. и выросла по сравнению с началом года на 31%.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что на 1 мая сумма не возмещенного бизнесу из бюджета НДС достигла 13,5 млрд. грн. При этом сумма просроченного НДС на указанную дату составляла 3,9 млрд. грн. Это, по мнению Президента, наряду с неразрешенностью вопроса о направлении финансового ресурса на рекапитализацию банковской системы, свидетельствует об изъятии значительных оборотных средств из экономики страны. Что, в конечном счете, приведет к падению внутреннего валового продукта, который, по его данным, в первом квартале упал на 20-23%.

«28-40% государственного бюджета выполняется в последний день месяца. Это говорит о том, что мы имеем серьезные сигналы, что бюджет в той версии, как предусматривается бюджетом 2009 года, серьезно хромает. Что нас подводят к обстоятельствам, возможно, фатального порядка. Что бюджет Украины 2009 года должен быть как можно скорее пересмотрен», - сказал Президент, напомнив при этом обещание премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о том, что предложения по пересмотру бюджета будут поданы правительством в мае.

Президент также отметил, что, учитывая потребности строительной отрасли в 2 млрд. грн., а сельского хозяйства – в 1 млрд. грн., изъятие из экономики страны таких средств является «аморальной бюджетной политикой».

«Этим я хочу сказать, что мы имеем аморальную, даже с точки зрения обстоятельств сегодняшнего дня, бюджетную политику», - сказал Президент.

Как сообщалось, сегодня в Украинском доме начал работу форум «Власть и бизнес - партнеры». Очередной форум «Власть и бизнес - партнеры» традиционно посвящен обсуждению условий работы бизнеса и анализа состояния украинской экономики. В частности, будут обсуждены первоочередные меры по поддержанию малого и среднего бизнеса в Украине, отметили в пресс-службе.

Центральным документом форума станет Национальный доклад о состоянии и перспективах развития предпринимательства в Украине, который будет презентован во время открытия.

Также ожидается, что на форуме будет одобрен проект Указа главы государства об отдельных вопросах устранения административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности во время мирового финансового кризиса.

Дефицит бюджета РФ в 2009 г. может превысить 7,4%

Дефицит бюджета в 2009 году может оказываться больше запланированных 7,4%, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. "Объем расходов бюджета снизится в следующем году по отношению к 2009 году. Это понятно и в связи с тем, что в этом году мы пошли на беспрецедентный объем антикризисных мер и на дефицит бюджета, равный 7,4% - это по оптимистическому варианту", - передает его слова РИА Новости.

"С учетом новых вызовов снижения ВВП, это может быть и больше", - добавил он. Говоря о конкретных показателях снижения ВВП, Кудрин отметил, что их они обнародуют в ближайшее время.

Налоги: Ющенко подчеркивает необходимость оптимизации разрешительной системы Украины Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость оптимизации разрешительной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в выступлении на форуме «Власть и бизнес – партнеры», который проходит сегодня в Киеве.

В.ЮЩЕНКО привел статистику, согласно которой Украина на сегодня имеет 85 органов государственного надзора. Причем только 26 из них, чтобы распределить предприятия по группам риска.

По словам Президента, такой подход приводит к тому, что в Украине наблюдается непрозрачность в данной сфере. Одинаково проверяем тех, кто есть в группе риска, и кого нет, сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также заявил, что в Украине проверками охвачено 75% предприятий малого и среднего бизнеса. По его информации, каждое второе предприятие ежегодно проходит разрешительные процедуры.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что разрешительную систему Украины регулирует 100 законов, 300 постановлений правительства и 2 тыс. других актов.

«Это изменить можно только радикальным путем», - подчеркнул Президент.

Он добавил, что в этой сфере необходимо кардинально менять всю систему.

Госкомпредпринимательства и ГНА заключили меморандум

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) и Государственная налоговая администрация Украины (ГНА) заключили меморандум о создании в регионах комиссий по досудебному урегулированию споров, связанных с налогообложением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам глава Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ сегодня в ходе форума «Власть и бизнес-партнеры».

«Мы уже с налоговиками заключили меморандум, которым по областным центрам вместе с представителями Госкомпредпринимательства создаем комиссии как досудебный орган, который будет рассматривать жалобы на противоправные действия налоговиков», – сказала А.КУЖЕЛЬ.

По ее словам, необходимость создания такой комиссии вызвана тем, что постановление Кабинета Министров о введении до 2010 года моратория на проверки бизнеса контролирующими органами не касается налоговых проверок.

Как сообщал УНИАН, 21 мая т.г. Кабинет Министров Украины ввел мораторий на плановые и внеплановые проверки предпринимателей всеми органами государственного контроля, включая налоговиков и таможенников, до конца текущего года.

Также на заседании Кабмина было принято 27 постановлений относительно предпринимательской деятельности в Украине. В частности, органам контроля запрещается по результатам проверок применять штрафные санкции. Они должны выставлять требования по устранению нарушений согласно определенным законодательством срокам.

Вместе с тем, на пресс-конференции 23 мая премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО акцентировала внимание на том, что правительство не планирует вводить мораторий на финансовые проверки сельхозпредприятий и хозяйств.

Игорный бизнес: Ассоциация деятелей игорного бизнеса рассматривает возможность проведения постоянных акций протеста

Ассоциация деятелей игорного бизнеса рассматривает возможность проведения постоянных акций протеста под стенами Секретариата Президента, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров с требованием вернуть работу представителям игорного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам вице-президент ассоциации Григорий ТРИПУЛЬСКИЙ.

По его словам, сейчас под стенами Секретариата Президента митингуют около 10 тысяч человек – участников игрового бизнеса. Они просят Президента не подписывать закон о запрете игорного бизнеса в Украине и обеспечить им рабочие места.

Напомним, сегодня около 1 тысячи работников игорного бизнеса пикетировали Украинский дом, где проходил форум «Власть и бизнес-партнеры» с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, требуя обеспечить им условия для работы.

Президента Украины во время прибытия в Украинский дом участники акции встретили громкими возгласами. В.ЮЩЕНКО подошел к пикетчикам и сказал, что у него еще есть четыре дня, чтобы принять решение относительно закона о запрете игорного бизнеса. При этом Президент напомнил, что если он просто ветирует этот закон, то «вето будет преодолено на следующий день».

Как сообщал УНИАН, 15 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

В тот же день премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила надежду, что глава государства подпишет данный закон.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО отметил, что принятый Верховной Радой закон о запрете игорного бизнеса не решает проблем в этой сфере, и пообещал, что проведет на этот счет дополнительные консультации со специалистами. Президент отметил, что по своим внутренним убеждениям готов его подписать, хотя «закон унизителен и отодвигает нас от решения сути вопроса».

ТЭК: НКРЭ планирует разработать новую сетку "зеленых" тарифов до июля

ациональная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРС) планирует разработать и принять новое постановление об утверждении сетки "зеленых" тарифов до июля.

Об этом УНИАН сообщил начальник управления генерации НКРЭ Василий ВОЛОШЕНЮК комментируя вчерашнее решение НКРЭ об отмене постановления от 15 января т.г. №25, которым на 2009 год устанавливался единый "зеленый" тариф на уровне 66,24 коп. за кВт/ч.

«Планируем разработать за два месяца», - сказал он.

В. ВОЛОШЕНЮК пояснил, что прежнее постановление комиссии отменено в связи со вступлением в силу поправок к Закону «Об электроэнергетике», которыми была введена дифференциация тарифов в зависимости от вида используемого альтернативного источника энергии.

Как сообщал УНИАН, в апреле Верховная Рада приняла изменения в Закон «Об электроэнергетике».

Поправками НКРЭ предложено установить базовый «зеленый» тариф, к которому будут применяться коэффициенты в зависимости от вида альтернативного источника энергии.

Базовый тариф предлагается установить на уровне розничного тарифа на электроэнергию, установленного для потребителей второго класса по состоянию на январь 2009 года (58,46 коп. за кВт/ч без НДС).

Коэффициенты, применяемые к "зеленому" тарифу, предлагается установить на уровне: 1,2 - для электроэнергии, выработанной из энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых не превышает 600 кВт; 1,4 - для электроэнергии, выработанной из энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых больше 600 кВт, но не превышает 2 000 кВт; 2,1 - для электроэнергии, выработанной из энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых превышает 2 000 кВт; 2,3 - для электроэнергии, выработанной из биомассы; 4,8 - для электроэнергии, выработанной из энергии солнечного излучения наземными объектами электроэнергетики; 4,6 - для электроэнергии, выработанной из энергии солнечного излучения объектами электроэнергетики, которые вмонтированы (установлены) на крышах домов, зданий и сооружений, величина установленной мощности которых превышает 100 кВт; 4,4 - для электроэнергии, выработанной из энергии солнечного излучения объектами электроэнергетики, которые вмонтированы (установлены) на крышах домов, зданий и сооружений, величина установленной мощности которых не превышает 100 кВт, а также для объектов, вмонтированных (установленных) на фасадах домов, зданий и сооружений, независимо от их предельной мощности; 0,8 - для электроэнергии, выработанной малыми гидроэлектростанциями.

При этом предполагается, что величина коэффициентов, применяемая к тарифам объектов альтернативной энергетики, введенным в эксплуатацию или существенно модернизированным после 2014, 2019 и 2024 гг., будет снижаться соответственно на 10, 20 и 30% от его базовой величины.

Закон также предусматривает фиксацию минимального размера «зеленого» тарифа путем перевода в евро его величины по курсу Национального банка Украины на 1 января 2009 года.

Россия не будет сокращать добычу нефти

Россия сохранит объемы добычи нефти на уровне 2008 года, заявил вчера министр энергетики России Сергей Шматко, участвующий в "экономической восьмерке" в Риме.

- С удовлетворением могу сказать о надежной и стабильной ситуации в нефтяном секторе России в настоящий момент. Снижения добычи точно не произошло. Благодаря проведению налоговой реформы в рамках реализации антикризисных мер нам удалось сохранить доверие нефтедобывающих компаний, которые не снижают инвестиций", - отметил он. При этом министр считает, что после преодоления низкого уровня цен на нефть позиции России на рынке только усилятся.

IT: Рынок ПК в Украине в первом квартале сократился втрое – до 190 тыс. компьютеров

Киев. 25 мая. УНИАН. В первом квартале 2009 года объем поставок персональных компьютеров на рынок Украины сократился по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 67% и составил 190 тыс. компьютеров.

Об этом говорится в исследовании компании IDC (США), результаты которого предоставлены УНИАН.

По оценкам аналитиков компании, столь значительное сокращение спроса на компьютеры, прежде всего, является следствием экономического кризиса в стране. Кроме того, серьезным негативным фактором, сдерживающим поставки компьютерной техники, являются большие запасы техники в канале поставок. Так, по оценкам IDC, к концу марта 2009 года на складах украинских дистрибьюторов оставались нереализованными более 130 тыс. портативных компьютеров - ноутбуков, большинство из которых – это модели среднего и верхнего ценового диапазона. В результате доля портативных систем в поставках первого квартала составила всего 17% (чуть более 32 тыс. шт.).

«Ситуация в сегменте настольных ПК не намного лучше», - отмечается в исследовании.

Сильнее всего кризис ударил по крупным локальным сборщикам, ориентированным на большие проекты и работу с розницей, – в первом квартале 2009 года совокупная доля в общем объеме поставок ПК первых десяти компаний-сборщиков уменьшилась до 20%. При этом, как отмечается в исследовании, многие компании так и не смогли полностью очистить свои склады от систем, произведенных еще в IV кв. 2008 г., а некоторые даже

столкнулись с необходимостью свертывания производства.

Аналитики IDC в ближайшей перспективе не видят факторов, которые могли бы способствовать улучшению конъюнктуры рынка ПК в 2009 году, и прогнозируют дальнейшее сокращение поставок – до 1,1 млн. единиц по итогам текущего года, что соответствует уровню поставок компьютеров на рынок Украины в 2005 году.

Справка УНИАН. IDC – основной поставщик маркетинговых исследований и консультационных услуг, организатор конференций в области ИТ, телекоммуникаций и бытовых высокотехнологичных устройств.

Свыше 900 аналитиков IDC в 50 странах оценивают тенденции и возможности ИТ-отрасли и технологий на мировом, региональном и местном уровнях.

С 1990 г. IDC предоставляет важнейшую информацию о рынках информационных технологий и телекоммуникаций в Центральной и Восточной Европе. Компания имеет офис в Украине.