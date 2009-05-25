Ющенко: нужно "прекратить кадровую войну в правительстве"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает политически немотивированными и несвоевременными постоянные кадровые изменения в составе Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

«Президент призывает премьер-министра прекратить кадровую войну в правительстве, и наладить эффективную работу правительственных структур», - сказала она.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент подчеркивает, что Кабинет министров - это коллегиальный орган, а не исполком одной из партий или патронатная служба ее лидера».

«В правительстве должна царить атмосфера взаимного уважения и доверия, а не интриганство и напряжение», - процитировала И.ВАННИКОВА слова В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в правительстве остаются вакантными должности министров финансов и иностранных дел.

Кроме того, в парламенте зарегистрированы постановления об освобождении Ивана ВАСЮНИКА от должности вице-премьер-министра, а также Юрия ЕХАНУРОВА - от должности министра обороны.