Ющенко: нужно "прекратить кадровую войну в правительстве"
Президент против постоянных изменений
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает политически немотивированными и несвоевременными постоянные кадровые изменения в составе Кабинета министров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.
«Президент призывает премьер-министра прекратить кадровую войну в правительстве, и наладить эффективную работу правительственных структур», - сказала она.
По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент подчеркивает, что Кабинет министров - это коллегиальный орган, а не исполком одной из партий или патронатная служба ее лидера».
«В правительстве должна царить атмосфера взаимного уважения и доверия, а не интриганство и напряжение», - процитировала И.ВАННИКОВА слова В.ЮЩЕНКО.
Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в правительстве остаются вакантными должности министров финансов и иностранных дел.
Кроме того, в парламенте зарегистрированы постановления об освобождении Ивана ВАСЮНИКА от должности вице-премьер-министра, а также Юрия ЕХАНУРОВА - от должности министра обороны.