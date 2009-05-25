Ющенко осуществит официальный визит в Ватикан

1 июня состоится официальный визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Ватикан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Планируется, что в ходе визита состоится аудиенция главы Украинского государства у Папы Римского Бенедикта XVI, а также встреча с государственным секретарем Ватикана.

Также программой визита предусматривается встреча Президента Украины со студентами и семинаристами Украинской папской коллегии – ведущего и самого старого учебного заведения Украинской греко-католической церкви в Риме.

Кроме этого, В.ЮЩЕНКО в Ватикане посетит могилу Папы Римского Иоанна Павла II в гротах Собора Святого Петра.