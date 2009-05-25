Тимошенко прибыла в Ливию
15:49, 25 мая 2009Разное
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С официальным визитом
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла с двухдневным официальным визитом в Триполи (Ливия).
Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту столицы Ливии ее встречал секретарь Высшего народного комитета Ливии (премьер-министр) Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ.
Учитывая особенности национальных местных традиций, Ю.ТИМОШЕНКО прибыла в Ливию в специально сшитом для визита костюме с длинной юбкой.
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