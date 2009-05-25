На Майдане запрещены любые агитационные МАФы

В соответствии с решением столичной мэрии от 21 мая этого года, начиная с сегодняшнего дня на Майдане Незалежности в столице и вблизи учебных заведений запрещена установка любых малых агитационных архитектурных форм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА.

По его словам, инициаторами принятия такого решения была не только Киевская городская государственная администрация, но и столичная милиция. По словам В.ЯРЕМЫ, вследствие установления политическими или общественными организациями малых архитектурных форм портится внешний вид центра Киева, а также это способствует распространению антисанитарии.

Начальник киевского Главка заверил, что милиция будет придерживаться данного распоряжения, и в случае, если кто-либо будет пытаться нарушить установленный запрет, соответствующим образом будет реагировать. Если при этом сотрудникам милиции будет оказываться сопротивление, виновные будут привлекаться к ответственности, которая предусматривает или административный штраф, или административный арест до 15 суток, сказал В.ЯРЕМА.