Дефицит платежного баланса Украины составил 6,3 млрд. долларов

По предварительным данным, дефицит платежного баланса Украины за январь-апрель 2009 года составил 6,281 млрд. долл. (в апреле – 1,056 млрд. долл.), отрицательное сальдо текущего счета – 0,594 млрд. долл. (в апреле – 0,07 млрд. долл.).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

В своем сообщении НБУ отмечает, что сокращение дефицита текущего счета против марта (319 млн. долл.) является результатом сокращения отрицательного сальдо внешнеторгового баланса (до 317 млн. долл. сравнительно с 404 млн. долл. в

марте), а также увеличения положительного сальдо текущих трансфертов (до 383 млн. долл. сравнительно с 215 млн. долл. США в марте).

В целом за январь-апрель т.г. дефицит текущего счета составлял 594 млн. долл. (сравнительно с 5.6 млрд. долл. в январе-апреле 2008 года), отрицательное сальдо

товарного баланса составило 1,6 млрд. долл. (в январе-апреле 2008 года – 7 млрд. долл.).

Формирование отрицательного сальдо финансового счета в апреле т.г. в сумме 0,986 млрд. долл. в отличие от предыдущих месяцев было обусловлено погашением украинскими банками своих внешних обязательств. С другой стороны, стабилизация на валютном рынке и нивелирование девальвационных ожиданий стали причиной существенного сокращения объемов накопления наличной валюты вне банковской системы.

За январь-апрель т.г. отрицательное сальдо финансового счета составило 5,7 млрд. долл. (за соответствующий период 2008 года оно было положительным (5.9 млрд. долл.). Формирование дефицита в текущем году предопределено низкими объемами притока прямых иностранных инвестиций, лишь частичным покрытием выплат по долговым обязательствам частного сектора, новыми привлечениями и высокими объемами прироста иностранной наличности в других секторах экономики.

Объемы чистого притока прямых иностранных инвестиций в Украину за первые 4 месяца т.г. оценены в 1,5 млрд. долл., что вдвое меньше, чем за соответствующий период 2008 года (3,3 млрд. долл.). Отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора составило 2,1 млрд. долл. (сравнительно с 4 млрд. долл. чистых привлечений за 4 месяца 2008 года). Рефинансирование выплат по ранее привлеченным кредитам и еврооблигациям частного сектора за счет новых кредитов (rollover) оценено в 79,8%. Для банковского сектора этот показатель составлял 72%, реального сектора - 103.2%.

Объемы прироста наличной валюты вне банков за январь-апрель 2009 года составляли 4,6 млрд. долл., что на 61,7% больше по сравнению с соответствующим периодом 2008 года (2.9 млрд. долл.).

В апреле 2009 года отрицательное сведенное сальдо платежного баланса в размере 1,1 млрд. долл. было профинансировано за счет резервных активов, объем которых, по состоянию на 1 мая 2009 года, составлял 24,5 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 4,6 месяцев будущего периода.