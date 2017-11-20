В Украине выявили более 1,6 тысячи нелегальных работников - Гоструда

В течение января-октября 2017 года работниками Государственной службы Украины по вопросам труда выявлено 1605 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гоструда.

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В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины за каждого выявленного неоформленного работника на работодателя налагается штрафная санкция в сумме 96 тысяч гривень.

"Были случаи, когда работодатели препятствовали проведению инспектирования по вопросам оформления работников. За указанный период на 19 субъектов хозяйствования наложен штраф в сумме 320 тысяч гривень, установленный за такое нарушение статьей 265 Кодекса законов о труде Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с начала этого года и по состоянию на 27 октября, Государственная фискальная служба при проведении проверки субъектов хозяйствования, которые выплачивали заработную плату и другие доходы физическим лицам, выявила нарушения налогового законодательства у 60% плательщиков.

Согласно сообщению на сайте ГФС, по результатам проверок в бюджеты было доначислено около 518 миллионов гривень налога на доходы физических лиц, более 106 миллионов гривень единого взноса и почти 27 миллионов гривень военного сбора.

По результатам этих мероприятий субъекты хозяйствования дополнительно заключили около 32 тысяч трудовых договоров со своими наемными работниками, предприятия-должники погасили задолженность по выплате заработной платы на 1,463 миллиарда гривень.

В 2016 году Государственная фискальная служба выявила более 105 тысяч наемных работников, которые работали без оформления трудовых договоров с работодателями.