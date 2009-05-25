Правительство настроено на сотрудничество со всеми

Правительство настроено на конструктивное сотрудничество со всеми политическими силами, институтами власти и структурами гражданского общества.

Об этом говорится в обнародованном на Правительственном портале заявлении пресс-службы Кабинета министров Украины.

“Правительство не воюет. Правительство работает. Если же Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, требуя от правительства “прекратить кадровые войны”, имеет в виду свертывание борьбы с коррупцией в Министерстве обороны, с последствиями правления предыдущего руководства Фонда госимущества, с последствиями деятельности его спонсоров в газовой сфере, то мы на это предложение пристать не можем. С такими людьми и с этими позорными явлениями мы будем бороться, даже, несмотря на сильное раздражение”, - говорится в заявлении.

Пресс-служба отмечает, что Кабинет министров не вел, не ведет и не собирается вести “никаких военных действий, партизанских войн или диверсионной деятельности”. “В отличие от Президента Украины, правительство не берет в заложники губернаторов областей и руководителей местных администраций, не пуская их на заседание Кабинета министров. Правительство Украины не обращает внимания на многочисленные, регулярные, сознательные провокации и авантюры, поступающие в его адрес со стороны президентской команды. Единственная “война”, которую сегодня ведет правительство, - это война с последствиями тотального мирового финансового кризиса”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА сегодня, 25 мая, заявила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает политически немотивированными и несвоевременными постоянные кадровые изменения в составе Кабинета министров.

“Президент призывает премьер-министра прекратить кадровую войну в правительстве и наладить эффективную работу правительственных структур”, - сказала она.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент отмечает, что Кабинет министров - это коллегиальный орган, а не исполком одной из партий или патронатная служба ее лидера”.

“В правительстве должна господствовать атмосфера взаимного уважения и доверия, а не интриганство и напряжение”, - процитировала И.ВАННИКОВА слова В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. На сегодня в правительстве остаются вакантными должности министров финансов и иностранных дел.

Кроме того, в парламенте зарегистрированы постановления об освобождении Ивана ВАСЮНИКА от должности вице-премьер-министра, а также Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны.