Объем рекламных услуг в Украине сократился

В Украине объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в январе-апреле текущего года сократился на 34,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1 млрд. 129,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в апреле т.г. объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) сократился на 39,9% по сравнению с апрелем 2008 года – до 307,3 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине увеличился на 49,2% по сравнению с 2007 годом – до 7 млрд. 308,6 млн. грн.

Справка УНИАН. По информации Управления взаимодействия с Верховной Радой, Кабинетом Министров Украины по вопросам рекламы Госпотребстандарта Украины, по состоянию на 1 апреля 2004 года в Украине насчитывалось 26,5 тыс. рекламоносителей, из них 22 тыс. – это внешняя реклама, а также 485 каналов (включая региональные) и около 4 тыс. печатных средств массовой информации.