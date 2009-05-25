В Киеве избит спецрепортер газеты

Сегодня днем на Броварском проспекте в Киеве был избит выполняющий редакционное задание специальный корреспондент газеты «Известия в Украине» Дмитрий КОМАРОВ.

Об этом УНИАН сообщил редактор отдела "Спецпроект" газеты "Известия в Украине" Вячеслав СТАРЕЙЧЕНКО.

Согласно сообщению, в районе столичного Гидропарка автомобиль Д.КОМАРОВА прижала к обочине и остановила иномарка. После этого из автомобиля вышел мужчина и начал бейсбольной битой бить по автомобилю Д.КОМАРОВА. Разбив машину, злоумышленник выволок корреспондента из авто и начал избивать.

«Всяческие попытки что-либо спросить или оказать хоть какое-то сопротивление моментально пресекались ударами все той же бейсбольной принадлежности», - отметил В.СТАРЕЙЧЕНКО.

Однако Д.КОМАРОВУ удалось заскочить в автомобиль и уехать. Нападающий преследовал его до здания Печерского райотдела милиции.

В.СТАРЕЙЧЕНКО отметил, что Д.КОМАРОВ в последнее время готовил публикации о жизни заключенных в украинских колониях.

Редакция «Известий в Украине» будет внимательно следить за ходом расследования по описанному факту.

В редакции газеты надеются, что правоохранительные органы «не спустят произошедшее на тормоза, а докажут на практике свою способность противостоять бандитизму».