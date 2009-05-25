Курс НБУ на 26.05.09

Официальный курс НБУ на 26.05.09100 USD США – 761.5800 (25 мая – 761.6000) 100 EUR – 1066.9736 (25 мая – 1064.1075) 10 RUR – 2.4526 (25 мая – 2.4410) Учетные курсы банковских металлов на 26.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-72540.50 (25 мая-72542.40) 961 XAG 10 Серебро-1116.48 (25 мая-1116.51) 962 XPT 10 Платина-87200.91 (25 мая-87203.20) 964XPD10 Палладий-17592.50(25 мая-17592.96)

Официальный курс НБУ на 26.05.09 100 USD США – 761.5800 (25 мая – 761.6000) 100 EUR – 1066.9736 (25 мая – 1064.1075) 10 RUR – 2.4526 (25 мая – 2.4410) Учетные курсы банковских металлов на 26.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-72540.50 (25 мая-72542.40) 961 XAG 10 Серебро-1116.48 (25 мая-1116.51) 962 XPT 10 Платина-87200.91 (25 мая-87203.20) 964XPD10 Палладий-17592.50(25 мая-17592.96)

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