Ющенко издаст указ об устранении админбарьеров для бизнеса

По итогам форума «Власть и бизнес - партнеры», который состоялся сегодня, будет издан указ Президента, направленный на устранение административных барьеров для предпринимательства в период мирового финансового кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в заключительном слове на форуме Президент Виктор ЮЩЕНКО назвал основные мероприятия, которые будут зафиксированы в указе.

В частности, ряд мероприятий будет касаться совершенствования системы налогообложения путем упрощения процедуры администрирования и уплаты налогов и сборов; поэтапного снижения налоговой нагрузки субъектов предпринимательства; уменьшения налогового давления на фонд оплаты труда и введения единого социального взноса (налога); обеспечения гармонизации налогового и бухгалтерского учета.

Также предусматривается реформирование административных услуг, которые предоставляют органы государственной власти. С этой целью Кабинету министров планируется поручить:

разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение парламента законопроект о предоставлении административных услуг государственными органами, которым, в частности, запретить передачу государственными органами полномочий по предоставлению административных услуг;

разработать и утвердить исключительный перечень административных услуг, которые могут предоставляться государственными органами, и размер платы за них;

разработать и утвердить единый порядок расчета размера платы за предоставление платных административных услуг.

Также проект указа будет предусматривать мероприятия с целью реформирования системы государственного технического регулирования.

Кабинету министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям планируется поручить:

принять меры по реализации принципа организационного единства во время выдачи документов разрешительного характера путем внедрения систем электронного документооборота и автоматизированного обмена данными между администраторами и местными разрешительными органами;

обеспечить надлежащую работу разрешительных центров по выдаче документов разрешительного характера по принципу организационного единства;

проанализировать результативность работы разрешительных центров, в частности по критерию количества выданных документов разрешительного характера в разрешительном центре и вне его границ;

по результатам проведенного анализа принять меры по повышению эффективности работы разрешительных центров;

обнародовать на своих веб-сайтах информацию о результативности работы разрешительных центров на соответствующих территориях и о мероприятиях, которые осуществляются для повышения ее эффективности.

Также Совет министров АР Крым, областные, районные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации получат поручение осуществить мероприятия по проведению антикризисного дерегулирования, а именно: до 10 июня 2009 года создать с привлечением представителей бизнес-ассоциаций рабочие группы для пересмотра нормативно-правовых актов местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, которыми регулируются хозяйственные и административные отношения между органами государственной власти и субъектами ведения хозяйства, на соответствие принципам государственной регуляторной политики, определенными статьей 4 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

По результатам деятельности соответствующих рабочих групп до 1 октября 2009 года местные администрации должны отменить нормативно-правовые акты или их отдельные нормы, которые не отвечают принципам целесообразности и эффективности и другим принципам государственной регуляторной политики; предоставить Кабинету министров предложения относительно необходимости отмены нормативно-правовых актов правительства, центральных органов исполнительной власти или определенных их норм, которые создают препятствия для развития предпринимательства, и относительно разработки законопроектов, направленных на создание благоприятных условий для развития предпринимательства; обнародовать на своих веб-сайтах информацию о результатах пересмотра нормативно-правовых актов, регулирующих хозяйственные и административные отношения между органами государственной власти и субъектами ведения хозяйства, и предложения, предоставленные Кабмину.

Местные государственные администрации, в соответствии с указом, получат задание предпринять меры для качественного улучшения Национальной и региональных программ развития малого предпринимательства, в частности: до 10 июня 2009 года создать с привлечением представителей бизнес-ассоциаций рабочие группы и обеспечить анализ и проведение публичных обсуждений эффективности и результативности выполнения региональных и местных программ развития малого предпринимательства и Национальной программы содействия развитию малого предпринимательства; на основе предоставленных рабочими группами предложений до 1 июля 2009 года подготовить изменения к мероприятиям по выполнению в 2009 году местных и региональных программ развития малого предпринимательства; до 1 октября 2009 года подготовить и подать на утверждение в установленном порядке предложения к Плану мероприятий по выполнению в 2010 году местных и региональных программ развития малого предпринимательства и Национальной программы содействия развитию малого предпринимательства.