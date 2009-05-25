ГЛАВНОЕ на 25 мая (вечер)

Финансовый рынок

По предварительным данным, дефицит платежного баланса Украины за январь-апрель 2009 года составил 6,281 млрд. долл. (в апреле – 1,056 млрд. долл.), отрицательное сальдо текущего счета – 0,594 млрд. долл. (в апреле – 0,07 млрд. долл.).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

В своем сообщении НБУ отмечает, что сокращение дефицита текущего счета против марта (319 млн. долл.) является результатом сокращения отрицательного сальдо внешнеторгового баланса (до 317 млн. долл. сравнительно с 404 млн. долл. в

марте), а также увеличения положительного сальдо текущих трансфертов (до 383 млн. долл. сравнительно с 215 млн. долл. США в марте).

В целом за январь-апрель т.г. дефицит текущего счета составлял 594 млн. долл. (сравнительно с 5.6 млрд. долл. в январе-апреле 2008 года), отрицательное сальдо

товарного баланса составило 1,6 млрд. долл. (в январе-апреле 2008 года – 7 млрд. долл.).

Формирование отрицательного сальдо финансового счета в апреле т.г. в сумме 0,986 млрд. долл. в отличие от предыдущих месяцев было обусловлено погашением украинскими банками своих внешних обязательств. С другой стороны, стабилизация на валютном рынке и нивелирование девальвационных ожиданий стали причиной существенного сокращения объемов накопления наличной валюты вне банковской системы.

За январь-апрель т.г. отрицательное сальдо финансового счета составило 5,7 млрд. долл. (за соответствующий период 2008 года оно было положительным (5.9 млрд. долл.). Формирование дефицита в текущем году предопределено низкими объемами притока прямых иностранных инвестиций, лишь частичным покрытием выплат по долговым обязательствам частного сектора, новыми привлечениями и высокими объемами прироста иностранной наличности в других секторах экономики.

Объемы чистого притока прямых иностранных инвестиций в Украину за первые 4 месяца т.г. оценены в 1,5 млрд. долл., что вдвое меньше, чем за соответствующий период 2008 года (3,3 млрд. долл.). Отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора составило 2,1 млрд. долл. (сравнительно с 4 млрд. долл. чистых привлечений за 4 месяца 2008 года). Рефинансирование выплат по ранее привлеченным кредитам и еврооблигациям частного сектора за счет новых кредитов (rollover) оценено в 79,8%. Для банковского сектора этот показатель составлял 72%, реального сектора - 103.2%.

Объемы прироста наличной валюты вне банков за январь-апрель 2009 года составляли 4,6 млрд. долл., что на 61,7% больше по сравнению с соответствующим периодом 2008 года (2.9 млрд. долл.).

В апреле 2009 года отрицательное сведенное сальдо платежного баланса в размере 1,1 млрд. долл. было профинансировано за счет резервных активов, объем которых, по состоянию на 1 мая 2009 года, составлял 24,5 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 4,6 месяцев будущего периода.

Национальный банк Украины завершил процедуру диагностики банков третьей и четвертой групп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполнительный директор – директор Дирекции по банковскому регулированию и надзору Национального банка Украины Василий ПАСИЧНИК.

По его словам, сумма, на которую должны быть докапитализированы указанные кредитно-финансовые учреждения, станет известна после 1 июня.

При этом В.ПАСИЧНИК напомнил, что по результатам диагностики банков первой и второй групп было установлено, что они нуждаются в докапитализации на 40 млрд. грн. Половину из указанной суммы готовы предоставить владельцы банков, а также возможно привлечение средств от других финансовых учреждений.

Национальный банк Украины отмечает существенное снижение дефицита иностранной валюты на валютном рынке Украины с начала мая текущего года.

Об этом сказано в сообщении НБУ, обнародованном на официальном сайте регулятора.

В отдельные дни предложение валюты доминировало на межбанке, что позволяло Нацбанку выкупать ее, увеличивая международные резервы, отмечается в сообщении.

На наличном рынке предложение иностранной валюты увеличилось в 1,4 раза по сравнению с апрелем, что обусловило ее превышение над спросом на 150 млн. долл.

В апреле ситуация была противоположной и чистый валютный спрос составлял 84 млн. долл. Данные изменения имели позитивное влияние на укрепление наличной гривни, курс которой по операциям продажи долларов США укрепился с начала мая на 5,4% – до 7,59 грн./долл.

«Этому способствует регулярное проведение Нацбанком валютных аукционов по продаже инвалюты для удовлетворения потребностей клиентов банков – физлиц с целью погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала мая было проведено пять таких аукционов, на которых клиентам банков продавались доллары США (88 млн. долл. США), швейцарские франки (1,1 млн. франков) и евро (131 тыс. евро)», – сказано в сообщении регулятора.

Официальный курс гривни к доллару США с начала месяца укрепился на 1,1% – до 7,6161 грн./долл. Относительно евро гривня девальвировала на 2,68% – до 10,49 грн./євро, а к российскому рублю – на 4,54%, до 2,42 грн./10 рублей.

"Укрэксимбанк" ожидает в первой декаде июня поступление на свои счета 250 млн. долл. субординированного кредита, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития. Об этом УНИАН заявил председатель правления "Укрэксимбанка" Виктор КАПУСТИН.

В свою очередь первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ отметил, что поступление предоставленных "Укрэксимбанку" средств станет одним из факторов, который будет иметь позитивное влияние на валютный рынок страны.

Как сообщалось, ЕБРР предоставил "Укрэксимбанку" субординированный кредит на 250 млн. долл. сроком на 10 лет. Церемония подписания соглашения о предоставлении субдолга состоялась в Лондоне во время Ежегодной встречи и бизнес форума ЕБРР.

Часть средств кредита, до 50 млн. долл., будет использована для финансирования проектов энергетической эффективности. Также предусматривается, что еще не менее 50 млн. долл. будет выделено экспортно-ориентированным компаниям Украины.

Кабинет министров Украины выделит из Государственного бюджета 250 млн. грн. для выплаты в текущем году компенсаций вкладов Сбербанка СССР.

Соответствующее постановление КМУ (от 20 мая т.г. №481) о выплате в 2009 г. гражданам Украины компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных до 2 января в 1992 г. в учреждения Сбербанка СССР, размещено на официальном сайте правительства.

Постановлением предусмотрено 87 млн. грн. направить на выплаты вкладчикам, которые не получили в 2008 г. компенсацию, предусмотренную постановлением Кабмина от 9 января 2008 г. №1. Сумма компенсации по данной статье не может превышать 1000 грн. на одного вкладчика. На выплаты компенсаций наследникам вкладчиков, которые умерли в 2005-2008 гг. и не получили компенсацию потерь от обесценивания денежных сбережений, а также умерших в 2009 г., предусмотрено 157 млн. грн. В частности, сумма компенсации в данном случае не может превышать 500 грн. И 6 млн. грн. направят на выплаты компенсаций наследникам застрахованных лиц или страхователей, которые умерли в 2006-2008 гг. и не получили компенсацию потерь от обесценивания денежных сбережений, а также умерших в 2009 г. Сумма выплат по данной статье также не может превышать 500 грн.

Все средства будут перечислены на счета «Ощадбанка» и НАСК “Оранта”. НАСК “Оранта” перечислит средства, которые поступили на ее счет, областным и городским дирекциям, а также страховым компаниям “Днепр”, “Оранта-Сич”, “Астарта”, “Орадон” и “Оранта-Лугань” для данных выплат.

Выплаты будут проведены до 25 декабря 2009 г.

По итогам форума «Власть и бизнес - партнеры», который состоялся сегодня, будет издан указ Президента, направленный на устранение административных барьеров для предпринимательства в период мирового финансового кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в заключительном слове на форуме Президент Виктор ЮЩЕНКО назвал основные мероприятия, которые будут зафиксированы в указе.

В частности, ряд мероприятий будет касаться совершенствования системы налогообложения путем упрощения процедуры администрирования и уплаты налогов и сборов; поэтапного снижения налоговой нагрузки субъектов предпринимательства; уменьшения налогового давления на фонд оплаты труда и введения единого социального взноса (налога); обеспечения гармонизации налогового и бухгалтерского учета.

Также предусматривается реформирование административных услуг, которые предоставляют органы государственной власти. С этой целью Кабинету министров планируется поручить:

разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение парламента законопроект о предоставлении административных услуг государственными органами, которым, в частности, запретить передачу государственными органами полномочий по предоставлению административных услуг;

разработать и утвердить исключительный перечень административных услуг, которые могут предоставляться государственными органами, и размер платы за них;

разработать и утвердить единый порядок расчета размера платы за предоставление платных административных услуг.

Также проект указа будет предусматривать мероприятия с целью реформирования системы государственного технического регулирования.

Кабинету министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям планируется поручить:

принять меры по реализации принципа организационного единства во время выдачи документов разрешительного характера путем внедрения систем электронного документооборота и автоматизированного обмена данными между администраторами и местными разрешительными органами;

обеспечить надлежащую работу разрешительных центров по выдаче документов разрешительного характера по принципу организационного единства;

проанализировать результативность работы разрешительных центров, в частности по критерию количества выданных документов разрешительного характера в разрешительном центре и вне его границ;

по результатам проведенного анализа принять меры по повышению эффективности работы разрешительных центров;

обнародовать на своих веб-сайтах информацию о результативности работы разрешительных центров на соответствующих территориях и о мероприятиях, которые осуществляются для повышения ее эффективности.

Также Совет министров АР Крым, областные, районные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации получат поручение осуществить мероприятия по проведению антикризисного дерегулирования, а именно: до 10 июня 2009 года создать с привлечением представителей бизнес-ассоциаций рабочие группы для пересмотра нормативно-правовых актов местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, которыми регулируются хозяйственные и административные отношения между органами государственной власти и субъектами ведения хозяйства, на соответствие принципам государственной регуляторной политики, определенными статьей 4 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

По результатам деятельности соответствующих рабочих групп до 1 октября 2009 года местные администрации должны отменить нормативно-правовые акты или их отдельные нормы, которые не отвечают принципам целесообразности и эффективности и другим принципам государственной регуляторной политики; предоставить Кабинету министров предложения относительно необходимости отмены нормативно-правовых актов правительства, центральных органов исполнительной власти или определенных их норм, которые создают препятствия для развития предпринимательства, и относительно разработки законопроектов, направленных на создание благоприятных условий для развития предпринимательства; обнародовать на своих веб-сайтах информацию о результатах пересмотра нормативно-правовых актов, регулирующих хозяйственные и административные отношения между органами государственной власти и субъектами ведения хозяйства, и предложения, предоставленные Кабмину.

Местные государственные администрации, в соответствии с указом, получат задание предпринять меры для качественного улучшения Национальной и региональных программ развития малого предпринимательства, в частности: до 10 июня 2009 года создать с привлечением представителей бизнес-ассоциаций рабочие группы и обеспечить анализ и проведение публичных обсуждений эффективности и результативности выполнения региональных и местных программ развития малого предпринимательства и Национальной программы содействия развитию малого предпринимательства; на основе предоставленных рабочими группами предложений до 1 июля 2009 года подготовить изменения к мероприятиям по выполнению в 2009 году местных и региональных программ развития малого предпринимательства; до 1 октября 2009 года подготовить и подать на утверждение в установленном порядке предложения к Плану мероприятий по выполнению в 2010 году местных и региональных программ развития малого предпринимательства и Национальной программы содействия развитию малого предпринимательства.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 7,6075/7,6530 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,6140/7,6315 грн./долл. К закрытию ценовые уровни снизились до 7,6130/7,6210 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», Национальный банк на рынок не вышел из-за отсутствия желающих работать по заявленным курсам.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2440/0,2460 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2443/0,2452 грн./рубль. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2443/0,2450 грн./рубль. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился и составил 31,0651 рублей (-0,0249).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3960/1,4040 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6285/10,6905 грн./евро, к 12:00 цены установились на значениях 10,6320/10,6590 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривня поднялись до 10,6410/10,6755 грн./евро.

Сегодня в США празднуют День памяти, в связи с чем торги на межбанке по американской валюте проходили со сниженной активностью, а сделки были возможны валютированием ТОМ.

НБУ установил на 26 мая следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 761.5800 (на 25 мая – 761.6000)

100 EUR – 1066.9736 (на 25 мая – 1064.1075)

10 RUR – 2.4526 (на 25 мая – 2.4410)

Новости АПК

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для удешевления кредитов, финансирования инвестиционных проектов и поддержки отдельных проектов в агропромышленном комплексе (АПК). Это предусмотрено постановлением № 463 от 13 мая 2009 г., которое опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, бюджетные средства выделяются на безвозвратной основе в размере 1 млрд. 606 млн. 438 тыс. грн. по следующим направлениям: финансовая поддержка предприятий агропромышленного комплекса путем удешевления кредитов – 800 млн. грн., в том числе 120 млн. грн. – на удешевление кредитов, привлеченных для реализации инновационных проектов, которые прошли государственную регистрацию. При этом бюджетные средства, предусмотренные для удешевления кредитов, направляются предприятиям АПК на удешевление кредитов, привлеченных ими в текущем году, в частности, для приобретения сложной сельскохозяйственной техники исключительно отечественного производства.

Также предполагается выделение средств на поддержку отдельных проектов в агропромышленном комплексе: бюджетная животноводческая дотация и государственная поддержка производства продукции растениеводства – 642 млн. 620 тыс. грн., из них на поддержку производства продукции животноводства – 202 млн. 620 тыс. грн., на выплаты бюджетной животноводческой дотации за выращенный и проданный на убой в 2009 году молодняк крупного рогатого скота – 190 млн. грн., на поддержку производства продукции растениеводства (частичная компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на посев яровых культур, сахарной свеклы, льна-долгунца) – 250 млн. грн.

В рамках государственной поддержки сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов предусмотрено выделение 90 млн. грн.; на проведение государственных выставочных мероприятий в сфере агропромышленного комплекса – 9 млн. грн.; на оздоровление и отдых детей работников агропромышленного комплекса – 10 млн. грн.; на поддержку сельскохозяйственной совещательной службы – 5 млн. грн.; на консервацию шахты № 9 госпредприятия “Солотвинский солерудник” Тячевского района Закарпатской области – 35 млн. грн.

На погашение кредиторской задолженности, которая возникла в 2008 году, предусмотрено выделение средств по таким бюджетным программам: частичная компенсация закупки сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства – 2 млн. 642 тыс. грн.; удешевление стоимости страховых премий (взносов), фактически уплаченных субъектам аграрного ринка, – 12 млн. 176 тыс. грн.

Кроме того, бюджетные средства выделяются на возвратной основе в размере 593 млн. 562 тыс. грн. по таким направлениям, как поддержка отдельных проектов в агропромышленном комплексе, в частности, на операции финансового лизинга отечественной сельскохозяйственной техники – 393 млн. 562 тыс. грн.; на предоставление кредитов фермерским хозяйствам – 200 млн. грн.

Бюджетные средства используются согласно ранее утвержденным постановлениям Кабмина о порядке использования средств.

Средства не выделяются субъектам хозяйствования, которые признаны банкротами, против которых возбуждено дело о банкротстве, проводиться санация, которые реорганизуются или ликвидируются.

Распорядитель – Министерство аграрной политики – берет на себя обязательство по бюджетным средствам исключительно в рамках их фактических поступлений в Стабилизационный фонд.

«Райффайзен Банк Аваль» из предоставленного для поддержки агропромышленного комплекса рефинансирования на 1 млрд. грн. использовал 80 млн. грн. Об этом УНИАН сообщил председатель правления банка Владимир ЛАВРЕНЧУК.

«Из суммы предоставленного рефинансирования мы использовали только 80 млн. грн., которые на сегодня уже возвратили» - сказал В.ЛАРЕНЧУК.

Причиной того, что предоставленное рефинансирование не было использовано, он назвал то, что на сегодня у банка достаточно собственных привлеченных средств для кредитования проектов в АПК.

Около 2 тысяч производителей молока протестуют в Брюсселе против низких цен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, фермеры собрались утром на одном из железнодорожных вокзалов города – “Брюссель-Северный”, после чего прошли маршем к Европейскому кварталу города и расположились вблизи дома Совета ЕС, где как раз сегодня проходит заседание Совета министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС.

Кроме того, сотни тракторов расположились вдоль одного из въездов в Брюссель вдоль улицы Тервюрен.

Фермеры предлагают министрам ЕС уменьшить квоты на производство молока на 2009-2010 маркетинговый год на 5% с тем, чтобы уменьшение предложения на рынке могло бы способствовать росту его цены, которая значительно упала на протяжении нескольких последних месяцев.

Новости транспорта и связи

Антимонопольный комитет Украины признал операторов мобильной связи и компанию «Укртелеком» монополистами на рынке интерконнекта.

Как передает корреспондент УНИАН, на своем сегодняшнем заседании АМК единогласно принял решение о признании операторов мобильной связи «Голден Телеком», «Укртелеком», «Украинские радиосистемы», «Астелит», «Киевстар», «Украинская мобильная связь», «Интертелеком» и «Телесистемы Украины» такими, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на своих сетях мобильной связи.

АМК также единогласно принял решение о признании «Укртелекома» таким, который занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на сети фиксированной телефонной связи «Укртелекома».

Комментируя данное решение, исполняющий обязанности главы Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что «АМК в течение нескольких месяцев создал условия, чтобы заработали саморегулирующие принципы, но этого не произошло», что, по его словам, и вынудило Антимонопольный комитет принять данное решение.

По словам председателя Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) Сергея КОЛОБОВА, НКРС с января текущего года пыталась разрешить вопрос по проблемам взаимосоединения операторов «на основе консенсуса». В настоящее время, отметил он, сложилась ситуация, что операторами не заключены договорные соглашения о взаимосоединении сетей.

«Хотя технологическое взаимосоединение существует и траффик передается, тем не менее, сложившаяся ситуация является угрожающей для телекоммуникаций», - сказал С.КОЛОБОВ.

В интервью журналистам С.КОЛОБОВ сообщил, что комиссией разработан временный порядок взаиморасчетов между операторами, который послан на согласование в Антимонопольный комитет и другие государственные ведомства.

После вступления решения АМК о признании монополистами на рынке завершения телефонных соединений вышеуказанных операторов регулирование этих рынков и определение тарифов за взаимосоединение будет осуществляться НКРС.

Как сообщил корреспонденту УНИАН А.МЕЛЬНИЧЕНКО, сегодняшнее решение Антимонопольного комитета может быть оспорено в судебном порядке.

Решение о признании монополистами на рынке завершения соединений поддержал председатель правления «Укртелекома» Георгий ДЗЕКОН. По его словам, «мобильные операторы имеют неограниченное право установки ставок завершения на свою сеть. Он отметил, что длительно продолжавшиеся переговоры ни к чему не привели. «Все другие аргументы исчерпаны», - сказал он.

Как отметил Г.ДЗЕКОН, сегодняшнее решение Антимонопольного комитета будет способствовать созданию условий на рынке телекоммуникаций для конкуренции.

Против решения Антимонопольного комитета выступили представитель «Киевстара» Андрей ОСАДЧУК и представитель «Украинской мобильной связи» Андрей БЕРЕЗНЫЙ. Последний, в частности, обратился к АМК, чтобы «решение окончательно не принимать сегодня и дать возможность операторам договориться на принципах саморегулирования. Компания UMC предлагала принять окончательное решение только к концу 2009 года.

«Укртелеком» с 1 июня т.г. повышает в 2 раза абонентcкую ежемесячную плату за пользование радиоточкой. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«С 1 июня 2009 года абонентная плата за пользование основной радиоточкой будет составлять для населения 6 грн. с НДС, для юридических лиц — 9 грн. с НДС», - говорится в сообщении.

Как отмечается в официальном комментарии компании, «Укртелеком» - единственный оператор в Украине, который предоставляет услуги проводного радиовещания по всей территории страны. При этом компания «несет существенные расходы на обслуживание оборудования и сооружений сети проводного радиовещания».

По данным компании, существующие тарифы на пользование основной радиоточкой не покрывают расходы на предоставление этой услуги. Только за 2008 год убытки от предоставления услуг проводного радиовещания компании составили 161 млн. грн., а за первый квартал 2009 года – 40 млн. грн.

В то же время, как отмечается в комментарии, «в нашей стране отсутствует механизм компенсации убытков за предоставление телекоммуникационных услуг ниже их себестоимости». В частности, Верховной Радой Украины 19 марта 2009 года не был поддержан законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения доступа к универсальным телекоммуникационным услугам, целью внесения которого было ускорение создания Фонда универсальных услуг для обеспечения равных условий для всех участников телекоммуникационного рынка и внедрения механизма компенсации убытков от предоставления общедоступных услуг, что позволило бы компании обеспечивать клиентам качественные услуги.

Именно поэтому, "для сохранения возможности миллионам абонентов «Укртелекома» и в дальнейшем пользоваться услугами проводного радиовещания, компания вынуждена пересмотреть тарифы, говорится в сообщении.

С 28 мая тарифы на перевозку в пригородном сообщении на Юго-Западной железной дороге вырастут в среднем на 27% (в зависимости от маршрута).

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, новые тарифы согласованы с местными органами власти в соответствии с действующим законодательством Украины.

Работники Юго-Западной железной дороги советуют покупать проездные документы на станциях, где есть билетные кассы, поскольку во время приобретения билета в поезде взимается 1 грн. комиссионного сбора. Также для экономии времени и денег железнодорожники предлагают пассажирам покупать абонементные билеты, стоимость которых зависит от маршрута.

Информация для киевлян

С 23 мая коммунальщики Шевченковского района столицы прекратили убирать центр города – улицу Крещатик и Майдан Незалежности из-за отсутствия в бюджете столицы средств на финансирование жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Шевченковской райгосадминистрации столицы.

Соответствующее решение о прекращении работ по уборке центра города было принято Объединением первичных профсоюзных организаций коммунальных предприятий жилищного хозяйства Шевченковского района.

По словам коммунальщиков, месяц назад они предупреждали городскую власть, что запасы прочности ЖКХ Киева находятся на грани.

“В ответ не последовало никакой обратной реакции”, - отмечается в сообщении.

Профсоюзы требуют выплатить работникам долги по зарплате, погасить прошлогодние долги за ремонт жилья и выделить средства на безотлагательные ремонтные работы.

Пока эти требования не будут выполнены, районные коммунальщики намерены оставлять ул. Крещатик и Майдан Незалежности неубранными.

„Возможно тогда, когда чиновники КГГА увидят у себя под окнами мусорник, они поймут, что без денег ЖКХ не может и не будет работать. Если речь идет о частных энергетических монополистах – “Киевэнерго”, “Киевгаз”, “Киеводоканал” – то им из бюджета выплачиваются компенсации разницы в тарифах. И даже в кризисный 2009 год эти деньги перечисляют. Тогда как коммунальные структуры ЖКХ остаются без копейки, о них якобы забыли”, - отмечается в сообщении.

Работники районной службы заявляют, что городская власть хочет переложить всю ответственность на исполнителей, то есть на работников ЖКХ.

“Но люди должны понять, что коммунальщики не могут работать, когда им месяцами не платят зарплату и не выделяют денег даже на „латание дыр”, - отмечают в профсоюзе.

В соответствии с решением столичной мэрии от 21 мая этого года, начиная с сегодняшнего дня на Майдане Незалежности в столице и вблизи учебных заведений запрещена установка любых малых агитационных архитектурных форм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА.

По его словам, инициаторами принятия такого решения была не только Киевская городская государственная администрация, но и столичная милиция. По словам В.ЯРЕМЫ, вследствие установления политическими или общественными организациями малых архитектурных форм портится внешний вид центра Киева, а также это способствует распространению антисанитарии.

Начальник киевского Главка заверил, что милиция будет придерживаться данного распоряжения, и в случае, если кто-либо будет пытаться нарушить установленный запрет, соответствующим образом будет реагировать. Если при этом сотрудникам милиции будет оказываться сопротивление, виновные будут привлекаться к ответственности, которая предусматривает или административный штраф, или административный арест до 15 суток, сказал В.ЯРЕМА.

Сегодня днем на Броварском проспекте в Киеве был избит выполняющий редакционное задание специальный корреспондент газеты «Известия в Украине» Дмитрий КОМАРОВ.

Об этом УНИАН сообщил редактор отдела "Спецпроект" газеты "Известия в Украине" Вячеслав СТАРЕЙЧЕНКО.

Согласно сообщению, в районе столичного Гидропарка автомобиль Д.КОМАРОВА прижала к обочине и остановила иномарка. После этого из автомобиля вышел мужчина и начал бейсбольной битой бить по автомобилю Д.КОМАРОВА. Разбив машину, злоумышленник выволок корреспондента из авто и начал избивать.

«Всяческие попытки что-либо спросить или оказать хоть какое-то сопротивление моментально пресекались ударами все той же бейсбольной принадлежности», - отметил В.СТАРЕЙЧЕНКО.

Однако Д.КОМАРОВУ удалось заскочить в автомобиль и уехать. Нападающий преследовал его до здания Печерского райотдела милиции.

В.СТАРЕЙЧЕНКО отметил, что Д.КОМАРОВ в последнее время готовил публикации о жизни заключенных в украинских колониях.

Редакция «Известий в Украине» будет внимательно следить за ходом расследования по описанному факту.

В редакции газеты надеются, что правоохранительные органы «не спустят произошедшее на тормоза, а докажут на практике свою способность противостоять бандитизму».

Политика

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня подписала и направила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО представление с просьбой об отставке Юрия ЕХАНУРОВА с должности министра обороны.

Об этом УНИАН сообщили в Секретариате Кабинета министров.

“ЕХАНУРОВ Юрий Иванович не может оставаться в должности министра обороны Украины. В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой внести в Верховную Раду представление об освобождении ЕХАНУРОВА Ю.И. от занимаемой должности. Надеюсь на поддержку, выражаю надежду, что ваши практические шаги станут реальным свидетельством стремления Президента Украины к преодолению такого позорного явления, как коррупция”, - говорится в представлении Ю.ТИМОШЕНКО.

В документе также изложены основания для отставки Ю.ЕХАНУРОВА, главными из которых является коррупция при урегулировании земельных вопросов, а также во время организации питания военнослужащих и закупки топлива для потребностей Вооруженных сил.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО приводит результаты проверки рабочей группы Главного контрольно-ревизионного управления, согласно которым Министерство обороны без согласования с Кабинетом министров приняло решение об изменении целевого использования 53-х земельных участков общей площадью более 260 гектаров, рыночная стоимость которых ориентировочно составляет 1,07 млрд. грн.

“Рабочей группой установлено, что по 23-м земельным участкам площадью 133,9 гектара в согласительных письмах в адрес органов местного самоуправления за подписью министра обороны ЕХАНУРОВА Ю.И. даже отмечалось, какому юридическому лицу эти земельные участки в дальнейшем отвести. В частности, частным коммерческим структурам. Имели место факты отчуждения земель обороны с использованием фиктивных документов”, - говорится в представлении премьер-министра.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отмечает неэффективное использование Министерством обороны бюджетных средств в размере 300 млн. грн., выделенных на организацию питания военнослужащих. По ее словам, это составляет 50% ресурсов, выделенных на год.

“Увеличив вдвое расходы на питание, Минобороны на протяжении двух лет не смогло подготовить и подать на утверждение правительству порядок организации продовольственного обеспечения военнослужащих путем привлечения субъектов ведения хозяйства. Вместо этого создана непрозрачная, коррупционная система привлечения к предоставлению услуг по питанию коммерческих структур, которые не имеют надлежащей материально-технической базы, соответствующих кадров и опыта работы в системе общественного питания”, - говорится в письме.

В представлении также сообщается о неэффективном использовании бюджетных средств при закупке горюче-смазочных материалов, что из-за завышения закупочных цен привело к потере более 54 млн. грн.

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(УНИАН)