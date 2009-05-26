ЕС утвердил введение "голубой карты"

В понедельник, 25 мая, официальные представители правительств стран Евросоюза на встрече в Брюсселе утвердили единые стандарты для введения в Европе так называемой "голубой карты" (blue card), облегчающей трудоустройство в странах ЕС квалифицированных сотрудников из третьих стран, сообщает Немецкая волна.

Одновременно с этим было принято решение об усилении штрафных санкций против фирм, нелегально использующих труд неквалифицированных рабочих из стран, не входящих в состав Евросоюза. Для полного введения в действие обоих правовых положений Евросоюзу понадобится два года. Таким образом, "голубая карта" начнет действовать с 2011 года.

"Конкурентоспособность ЕС увеличится" По словам еврокомиссара по вопросам юстиции и внутренних дел Жака Барро, приток квалифицированных специалистов в Европу увеличит конкурентоспособность стран Евросоюза. Вместе с тем Барро подчеркнул, что мигранты, обладающие высшим образованием и высокой квалификацией, всегда остаются в ЕС "желанными гостями" - вне зависимости от экономической ситуации в Европе.

Контракт и достойная зарплата Помимо документов, подтверждающих наличие высокой квалификации, претенденты на получение "голубой карты" должны будут предоставить контракт или подтверждение о приеме на работу от европейского работодателя с обязательным указанием того, что заработная плата нового сотрудника будет в полтора раза превышать средний уровень зарплаты в данной стране. Последнее требование было введено для того, чтобы избежать появления на европейских рынках дешевой рабочей силы.

Первоначальный срок действия "голубой карты" будет ограничен двумя годами. После этого ее обладатели смогут работать по своей специальности в другой европейской стране еще в течение трех лет.

В настоящее время на рынке Европы доля высококвалифицированных специалистов из третьих стран составляет лишь 1,7 процента. Для сравнения, в США их работает 3,2 процента, в Канаде - 7,3 процента, а в Австралии - 9,9 процента.