Премьер Ливии «не очень доволен» выполнением соглашений с Украиной

Ливия «не очень довольна» ходом выполнения двусторонних соглашений с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Высшего Народного Комитета Ливии (премьер-министр) Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Он подчеркнул, что на сегодня подписано 27 соглашений о двустороннем сотрудничестве между Украиной и Ливией.

«Мы не очень довольны выполнением соглашений», - сказал Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ и отметил необходимость ликвидировать все преграды, тормозящие сотрудничество.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Ливии Ю.ТИМОШЕНКО называют «Железной леди» и принимают как почетного гостя.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ за теплые слова и подчеркнула, что ее правительство сделает все возможное для активизации работы по выполнению ранее подписанных соглашений.

Кроме того, она сообщила, что правительство подготовило 17 новых соглашений о сотрудничестве в различных отраслях – от космической до сельского хозяйства.

Проекты этих документов Ю.ТИМОШЕНКО передала Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ для изучения и высказала надежду, что некоторые из предложенных документов могут быть подписаны в ближайшее время.