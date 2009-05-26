ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Большие деньги», в котором сообщается, что дефицит платежного баланса Украины в апреле сократился до 1,1 миллиарда долларов. Этому способствовала стабилизация гривни и максимальный с начала года приток иностранных инвестиций.

http://delo.ua/news/106780/

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Также «Дело» в материале «Полтора миллиарда долларов за воздух» рассказывает о том, что Кабмин намерен продать 150 миллионов единиц установленного количества выбросов парниковых газов компаниям Dighton Carbon (Швейцария) и Tawhaki (Новая Зеландия). Можно ожидать, что от этой сделки государство получит 1,5 миллиарда долларов.

http://delo.ua/news/106778/

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Издание «Коммерсант» (Украина) публикует материал «В связи с монополией», в котором рассказывается о том, что Антимонопольный комитет Украины своим решением перевел рынок связи в режим ручного регулирования, и теперь тарифы мобильных операторов будет регулировать государство. В связи с этим уже в ближайшее время на рынке исчезнут предложения о бесплатных звонках внутри сетей операторов, но звонки между абонентами разных компаний должны подешеветь, говорят эксперты.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1176545

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Также «Коммерсант» (Украина) в статье «Период постановления» рассказывает о том, что стремясь стабилизировать курс гривни, три месяца назад Нацбанк принял постановления, которыми заставил банки начать продажу долларов из своих резервов ... У банков осталось около 1,5–2 млрд валютных резервов, которые они должны конвертировать в гривню.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1176543

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«Экономические известия» публикуют материал «Процесс ускорения». Первый вице-спикер парламента Александр Лавринович подготовил проект постановления, который позволит ускорить рассмотрение законопроектов в комитетах Рады.

http://www.eizvestia.com/state/full/4179484

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Также «Экономические известия» в материале «Брокерами занялась прокуратура» сообщает о том, что правоохранительные органы решили проверить деятельность таможенных брокеров за прошлые годы…

http://www.eizvestia.com/state/full/4179485

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«Газета по-киевски» выяснила, что «Метро на Теремки давно не строится». Самая свежая дата сдачи обещанного мэром «метро на Теремки в 2008 году» – грядущий День Киева. Вчера «Газета...» убедилась, что стройка с февраля не продвигается…

http://mycityua.com/articles/city/2009/05/26/085838.html

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Российские СМИ Газета «Ведомости» в публикации «Какие ставки нужны бизнесу?» публикует интервью владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина, по мнению которого инвестпроекты в России при нынешней ставке рефинансирования невозможны. Государство обязано находить баланс приоритетов между развитием промышленности, диверсификацией экономики и сдерживанием инфляции, считает он. Дубаю, во всяком случае, это удавалось на протяжении 15 последних лет.

http://www.vedomosti.ru/video/94_394

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«Ведомости» в статье «Офшоры потеряют смысл» рассказывает, что президент России Дмитрий Медведев в бюджетном послании призвал ужесточить борьбу с налоговыми схемами. Российским бизнесменам придется или официально «прописаться» в налоговых гаванях, или платить с полученных там доходов по российским ставкам.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/05/26/197313

(УНИАН)