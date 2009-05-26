Азаров: ПР готова поддерживать власть

Народный депутат Украины, один из лидеров Партии регионов Николай АЗАРОВ заявляет, что ПР готова не только критиковать, но и поддерживать действенные меры власти, направленные на выход из кризиса.

Об этом говорится в комментарии депутата, переданном УНИАН его пресс-службой.

В частности, комментируя вчерашнюю критику Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в адрес экономической политики правительства, Н.АЗАРОВ заявил, что еще в июле 2008 года Партия регионов предупреждала, что экономическая политика правительства ведет Украину к краху. Он напомнил, что в 4-м квартале 2008 года Украина имела наиболее существенное падение темпов ВВП среди европейских стран – «минус» 14,4% (к предыдущему кварталу). В 1-м квартале 2009 года – падение составляет по разным оценкам от 20 до 23%, отмечает депутат.

Данные об экономических тенденциях в 1 квартале 2009 года, которые опубликовало уже большинство цивилизованных стран, свидетельствуют, что в мире продолжается достаточно серьезная рецессия. Это касается и Европы, и Японии и США. При этом практически все страны в той или иной мере осуществляют антикризисные программы. Некоторые уже несколько раз их пересматривали.

Наша страна дальше разговоров не продвинулась. Правительство занимается пиар-акциями, а не конкретной работой. Поэтому можно ожидать в Украине и более существенных темпов падания и самое главное - очень медленного и болезненного выхода из кризиса, чем вытекает из оценок Президента.

При этом Н.АЗАРОВА очень серьезно настораживает задержка с опубликованием данных о ВВП Украины (несмотря на то, что большинство стран их уже опубликовали, к примеру, ЕС – 15 мая). Обстановка утаивания данных не способствует объективности оценки состоянии экономики, а значит и адекватности реальной ситуации принимаемых решений.

В то же время, Н.АЗАРОВ считает нелогичным, что сейчас со стороны Президента звучит только критика в адрес правительства, хотя должны быть конкретные действия по стабилизации экономической ситуации. По словам представителя ПР, "Президент Украины - не сторонний наблюдатель: он подписывает законы, имеет право накладывать вето на законы и решения, принимаемые Кабинетом Министром Украины. То есть он обладает достаточными полномочиями, чтобы откорректировать экономическую политику государства".

Н.АЗАРОВ заявляет, что и правительство, и Президент Украины, наконец, должны осознать необходимость разработки изменений в бюджет 2009 года, которые мобилизуют все ресурсы на реализацию действенных антикризисных мер в реальном секторе и социальной сфере.

Он отмечает, что Партия регионов внесла свои предложения по формированию проекта антикризисной программы. "Мы готовы не только критиковать, но и поддерживать действенные меры, направленные на выход из кризиса. Но для этого правительство должно заниматься не популизмом и выборами, а экономикой", - отметил Н.АЗАРОВА.