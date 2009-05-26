АНОНС на 26 мая 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко посетит Житомирскую область. Глава государства ознакомится с работой предприятия «Коростенский завод железобетонных шпал».

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин с двухдневной рабочей поездкой посетит Запорожскую область.

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Конституционный Суд Украины обнародует принятое 20 мая решение по делу по конституционному представлению 55 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) положений ст..57 Закона Украины „О Государственном бюджете Украины на 2009 год“ от 26 декабря 2008 года № 835-VI, которыми установлено, что „областным и районным советам при утверждении соответствующих бюджетов исходить с того, что среднемесячная заработная плата работников исполнительного аппарата совета не должна превышать среднемесячную заработную плату работников аппарата соответствующей местной государственной администрации».

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Ожидания бизнеса: побеги оптимизма на фоне проблем». В ходе пресс-конференции эксперты обнародуют результаты очередного тура Квартального опроса предприятий, который состоялся 6-30 апреля 2009 года. Впервые за последних полгода зафиксирован рост делового оптимизма. В частности, существенно улучшились ожидания руководителей предприятий относительно изменений общеэкономической ситуации в последующие полгода. Участники: Игорь Бураковский, председатель правления-директор Института экономических исследований и политических консультаций, Оксана Кузякив, исполнительный директор, руководитель проекта «Исследования делового мнения» Института экономических исследований и политических консультаций (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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В Большом зале Генерального штаба ВС Украины состоится совещание по вопросам, связанным с организацией и обеспечением питания военнослужащих ВСУ. Совещание состоится под председательством министра обороны Украины Юрия Еханурова..

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Состоится презентация нового сайта Пресс-службы Гостаможслужбы Украины. Сайт презентует председатель Службы Анатолий Макаренко.

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Пресс-конференция на тему: «Приостановка строительства мостов через Днепр: угрозы и риски для жителей Запорожья»..

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Пресс-конференция председателя правления международной правозащитной организации «Международная Лига защиты прав граждан Украины» Эдуарда Багирова на тему: «Преступное слияние банковского и страхового бизнеса: как банки и страховые компании «кидают» клиентов»..

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Состоится заседание коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины. Вопросы: О разработке (коррекции) генеральных планов населенных пунктов АРК и о состоянии их финансирования и др..

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Круглый стол на тему: «Перспективы развития страхового рынка в 2009. Как выстоять в кризисе?». Организатор: Киевский Медиа Холдинг..

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Круглый стол Международного Фонда Блейзера, посвященная презентации аналитического доклада, подготовленного Фондом «Украинский кризис: прошлое, настоящее, будущее». Участники: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Валерий Гладкий, ген.директор информационно-аналитического центра БЕСТ идр. .

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Какое молоко мы пьем? (Результаты независимого исследования)». В рамках мероприятия будут ВПЕРВЫЕ обнародованы результаты исследования качества молочной продукции ведущих отечественных марок, завершенного в этом месяце Технологическим институтом молока и мяса (Украинская академия аграрных наук). Участники пресс-конференции: Гузель Насырова, заведующая лабораторией инструментальных исследований ТИММ УААН; Сергей Вербицкий, заведующий лабораторией стандартизации и метрологии ТИММ УААН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8 (066) 649-57-33, e-mail: timmuaan@yandex.ru до 10-00 26 мая.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "БЮТ предал предпринимателей Киева? Представители малого и среднего бизнеса столицы продолжают активную борьбу за возможность сохранить право на существование и деятельность." Организаторы - Ассоциация собственников МАФов и Национальный комитет спасения бизнеса. Участники: Валерия Черненко, председатель комитета; Николай Криворот, сопредседатель Национального Комитета Спасения Бизнеса; Татьяна Петренко, координатор действий комитета; Виталий Кличко, лидер партийного блока «Блок Кличко»; Алексей Резников, депутат Киевского горсовета от партийного блока «Блок Катеринчука»; Александра Кужель, председатель Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики Украины и предпринимательства (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) .Нужна аккредитация. Телефоны: +38067 4061261 +38 067 536 6864.

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Круглый стол на тему: “Транспорт Украины до 2012 года” (в рамках Деловой программы выставочного форума "4 терминала».

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В Одессе состоится ХІ Слет студенческой молодежи “Лидеры АПК ХХІ века”, в котором примут участие 327 студентов, - именные стипендиаты Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров, областных и районных госадминистраций, выдающихся ученых и научных работников, отличники учебы со всех высших учебных заведений.

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Во Львове состоится презентация долгосрочной стратегии развития Львова.

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