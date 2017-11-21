Стало известно, куда из Лондона переедет Европейское банковское управление после Brexit

Столица Нидерландов Амстердам и французская столица Париж победили в конкурсе по размещению на своих территориях двух крупных агенств, которые перестанут базироваться в Лондоне после выхода Великобритании из Евросоюза.

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В частности, в Амстердам переместится Европейское агентство по лекарственным средствам, а Париж станет новым домом для Европейского банковского управления, пишет «Радио Свобода».

Такое решение приняли министры ЕС 20 ноября в Брюсселе после трех напряженных раундов тайного голосования, где Амстердам соревновался с итальянским Миланом, а Париж с ирландским Дублином.

Две наблюдательные организации, в которых работает около 1000 сотрудников, должны покинуть Лондон в марте 2019 года, когда Британия выйдет из ЕС.

Эксперты уже назвали выход агентств экономическим и политическим ударом для Великобритании.