Завтра в Киеве без осадков

27 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +23...+25 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +22...+29 градусов.

В Карпатах без осадков, только во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, температура ночью +4...+9 градусов, днем +12...+17 градусов.

В Моршине, Трускавце и Сваляве без осадков, только во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, температура ночью +7...+9 градусов, днем +25...+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +6...+12 градусов, днем +21..+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +21...+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Донецкой области местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +19...+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Крыму и Приазовье местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +19...+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Ялте ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса.

26 мая температура воды в Черном и Азовском морях +14...+19 градусов, в Днепре возле Киева +16 градусов.