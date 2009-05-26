ГЛАВНОЕ на 26 мая (день)

Хроника дня

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Финансы

Гостаможслужба выступает против векселей при импорте

Государственная таможенная служба Украины выступает против возобновления вексельных схем при импортных операциях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава ведомства Анатолий МАКАРЕНКО.

«Позиция Гостаможслужбы заключается в том, что мы будем, если это возможно, использовать весь свой ресурс для того, чтобы не допустить расчетов векселями. Поверьте мне, если при существующей системе контроля мы снова вернемся к вексельной схеме расчета, мы потеряем бюджет», - сказал А.МАКАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля 2008 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила о ликвидации в январе 2008 года налоговых векселей при таможенном оформлении товаров. Она назвала вексельное обеспечение возмещения НДС на импортные товары «специальной теневой процедурой на границе».

В то же время 1 февраля 2008 года СНБО указал на необходимость противодействия уклонению от уплаты НДС с использованием налоговых векселей и принял решение ограничить способы погашения этих векселей только "живыми" деньгами или подтвержденной налоговой администрацией суммой НДС, которая подлежит возмещению плательщику.

4 марта 2008 года решение СНБО было утверждено Указом Президента Украины.

Гостаможслужба сократит количество досмотров в три раза

Государственная таможенная служба Украины до конца 2009 года намерена сократить количество досмотров на внутренних таможнях в три раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава ведомства Анатолий МАКАРЕНКО.

«На сегодня я ставлю задачу по той же Киевской таможне: давайте доведем до 30%, то есть давайте сократим в три раза досмотр», - сказал А.МАКАРЕНКО.

При этом он отметил, что инициатива сокращения досмотров не будет касаться морских таможен, которые на сегодняшний день продолжают оставаться зонами риска. «В портах, на границе мы будем вести жесткую политику», - сказал глава Гостаможслужбы.

Он сообщил, что в настоящее время подготовлен соответствующий проект приказа, который проходит согласование в Министерстве финансов Украины.

Минобороны обжалует в суде обвинения ГлавКРУ

Министерство обороны Украины в судебном порядке будет защищать деловую репутацию, которая была подвергнута сомнению обвинениями Главного контрольно-ревизионного управления в имеющихся коррупционных действиях и злоупотреблениях в системе организации питания военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента государственных закупок и ресурсного обеспечения Минобороны Василий БАРТКИВ на совещании по вопросам организации и обеспечения питания военнослужащих, которое проходит сегодня в военном ведомстве под председательством министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА.

По словам В.БАРТКИВА, заключение и обвинения ГлавКРУ относительно злоупотреблений в системе организации питания военнослужащих ВСУ являются безосновательными и некомпетентными.

«Таким образом, ГлавКРУ безосновательно выдвигает обвинения Минобороны относительно увеличения расходов на питание. Думаю, что лучший путь – обратиться в суд, где защитить честь и деловую репутацию», - сказал директор профильного департамента Минобороны.

По его мнению, на первом месте в этой масштабной информационной кампании не защита интересов солдата.

«Скорее, это демонстрация, как на солдатской кухне можно наварить политический капитал», - сказал В.БАРТКИВ, отметив, что эта информационная атака дискредитирует военное ведомство, саму "новую систему организации питания, которая хоть немного приближает украинскую армию к европейским стандартам, создает для военнослужащих более комфортные условия службы и дает им возможность заниматься военным делом, а не тренироваться чистить картофель".

ТЭК

ЕС может инвестировать ПХГ Украины

Евросоюз вместо строительства собственной инфраструктуры новых газовых резервуаров может инвестировать в газохранилища Украины при условии разделения украинских компаний на те, что занимаются хранением "голубого топлива", и те, что обеспечивают его поставки, заявил представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Жан-арнольд Винуа (Jean-Arnold Vinois), передает РИА Новости..

Январский газовый кризис между Россией и Украиной выявил необходимость создания на территории Евросоюза новых газохранилищ.

"Все зависит от украинцев, которым следует обеспечить надлежащие условия для того, чтобы газовая система функционировала в соответствии с правилами транспарентности ЕС и при четком разделении функций поставок и хранения", - цитирует слова Винуа электронная газета EUobserver.

Украина располагает инфраструктурой газовых резервуаров, которая способна почти полностью удовлетворить потребность ЕС в хранении газа. Украинская компания "Нафтогаз" на сегодняшний день обеспечивает производство, поставки и хранение газа.

Строительство

«Мостобуд» в 3 раза увеличил расходы на новую технику

С приходом в «Мостобуд» новых инвесторов, с 2003 года акционеры в 3 раза увеличили инвестиции в инновационные технологии и обновление технопарка компании, - заявил корреспонденту УНИАН председатель наблюдательного совета акционерного общества Владимир ПРОДИВУС.

Ежегодно «Мостобуд» тратит большие средства на приобретение новой техники. Новые технологии, новые задачи требуют специального оборудования, но в последнее время из-за того, что государство задолжало компании за госзаказы более 200 млн грн., у «Мостобуда» в этом плане возникают проблемы, добавил В.ПРОДИВУС.

По его словам, единица мостостроительной техники стоит от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов евро. Как рассказал В.ПРОДИВУС, за последние полтора года приобретены 4 итальянские буровые установки фирмы Soilmec и 2 немецкие – Bauer. Стоимость только этих приобретений превышает 12 миллионов евро. День работы буровой установки Soilmec обходится свыше 20 тысяч гривен.

«Специально для запорожской стройки в прошлом году был закуплен уникальный башен-ный кран Terex Comedile, грузоподъемностью 16 тонн и высотой подъема груза более 150 метров, аналога которому в Украине нет. Кран сам себя наращивает, сам себя снимает, крепит. Без подобного крана строительство автомагистрали в Запорожье очень проблематично», - отметил гла-ва наблюдательного совета акционерного общества.

По информации компании, только в управлении механизации «Мостобуда» - более 130 единиц специализированной строительной техники. Это примерно столько же, сколько во всех строительных организациях отрасли.

В то же время, В.ПРОДИВУС отметил, что «уже месяц на таможне стоит уникальный автомобильный кран грузоподъемностью 300 тонн. «Мостобуд» не может его растаможить. Денег нет – государство не отдает долги, и неизвестно, когда возвратит. В соответствии с графиком строительства, кран уже должен работать и приносить пользу. Подобных в Украине тоже нет. Сам кран стоит почти 4 миллиона евро. Чтобы он сегодня работал, деньги заплатили еще год тому. А вот с растаможкой возникли проблемы, потому что сегодня «Мостобуд» кредитует государственные стройки».

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,58 грн./долл., продают – по 7,64 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара почти не изменились по сравнению с 25 мая.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,47-7,62 грн./долл., по продаже – 7,6299-7,68 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно изменился, по сравнению с 25 мая вырос и составляет 10,51/10,71 грн./евро. Предложения банков по покупке евро и колеблются в пределах 10,30-10,61 грн./евро, по продаже также снизились – в пределах 10,62-10,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 1,8% по сравнению с 25 мая и составляет в среднем 0,2288 грн./рубль, продажи – на 0,8% - до 0,2480 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,185-0,243 грн./рубль, по продаже – 0,23-0,26 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,60 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. (курс незначительно изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,55 грн./евро, продажи – 10,69 грн./евро, курсы немного изменились со вчерашнего дня.

Курс покупки/продажи российского рубля в киевских банках немного повысился, по сравнению с 25 мая, и составляет сегодня 0,2256/0,2493 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 26 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6158, к евро – 10,669736, к российскому рублю – 0,24526.

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