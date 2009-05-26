Украина и Ливия подписали 4 соглашения

Премьер-министры Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Секретарь Высшего народного комитета Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ по итогам официального визита украинского премьера в Ливию подписали четыре межправительственных соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН из Триполи, подписаны: соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, охране секретной информации, сотрудничестве в сфере использования атомной энергии в мирных целях, а также сфере образования.