Украина и Ливия подписали 4 соглашения
14:48, 26 мая 2009Разное
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В т.ч. по мирному атому
Премьер-министры Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Секретарь Высшего народного комитета Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ по итогам официального визита украинского премьера в Ливию подписали четыре межправительственных соглашения.
Как передает корреспондент УНИАН из Триполи, подписаны: соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, охране секретной информации, сотрудничестве в сфере использования атомной энергии в мирных целях, а также сфере образования.
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