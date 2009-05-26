В РФ продукты питания почти в 10 раз дороже, чем в ЕС

Продукты питания в России в январе-апреле 2009 года подорожали на 5,8%, что почти в 10 раз превысило рост цен на продовольственные товары в Евросоюзе (0,6%).

Об этом корр. УНИАН сообщили в федеральной службе Государственной статистики Российской Федерации (Росстат).

«В России в апреле 2009 года продукты питания стали дороже на 0,5% (в странах ЕС в среднем подешевели на 0,1%), за период с начала года – на 5,8% (в странах ЕС подорожали на 0,6%)», – говориться в сообщении.

Также сообщается, что в апреле во многих странах ЕС по-прежнему наблюдалось снижение потребительских цен на продукты питания. Наибольшее удешевление продовольствия по сравнению с предыдущим месяцем отмечено на Кипре, Мальте, в Эстонии, Латвии, Словакии и Ирландии – на 1,1-3,2%. Вместе с тем, в Польше продукты заметно подорожали – на 1,7%.

В странах ЕС в апреле больше всего выросли цены на фрукты, сахар, джем, мед, шоколад и конфеты. Наибольший рост цен был отмечен в Венгрии, Польше, Франции, Дании и Швеции, где эти виды продуктов подорожали на 1,3-7,8%.

В то же время в России в апреле больше всего подорожали овощи, рыба и морепродукты, а также хлебобулочные изделия. Стоимость этих категорий продуктов за месяц увеличилась на 2,4%, 1,8% и 0,6% соответственно. В ЕС цены на названные товары практически не изменились.

С начала года цены на продукты питания больше всего выросли в Польше (на 5,6%), Венгрии (на 5,3%), а также в Греции, на Мальте и в Финляндии (на 2-2,3%). В то же время в Эстонии, Испании, Ирландии, Португалии, Словакии уровень цен на продовольствие заметно снизился – на 1,3-3%.