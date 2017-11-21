Минэкономразвития подсчитало число высокотехнологичных стартапов в Украине

В Украине функционирует около 2000 высокотехнологичных стартапов, и их число растет, сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив на форуме о рынке инноваций в Киеве.

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"В Украине может быть создан эпицентр высокотехнологичных решений, которые изменят мир. Сегодня у нас около 2000 стартапов, и их число растет", - сказал Кубив.

По словам министра, в 2016 году в Украине было заключено около 80 инвестиционных соглашений с инновационными компаниями на сумму 88 миллионов долларов, а за последние 5 лет - более 400 миллионов долларов.

"Правительство всячески поддерживает формирование экосистемы развития инноваций в Украине. Мы работаем над созданием прочной бизнес-ориентированной архитектуры поддержки сектора", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA), общий объем инвестиций в украинские стартапы в сфере информационных технологий в прошлом году составил 88 миллионов долларов, что на 33% меньше, чем в 2015 году.

Согласно исследованию UVCA, в Украине инвестированием стартапов на разных стадиях их развития занимаются 17 венчурных фондов, 6 фондов прямых инвестиций и 1 корпоративный фонд. Как правило, фонды готовы инвестировать в развитие проекта от 50 тысяч долларов до десятков миллионов долларов в зависимости от стадии проекта и типа фонда. Значительная часть из них (37%) готовы инвестировать от 100 тысяч до 1 миллиона долларов 13% фондов готовы вложить в развитие проекта более 10 миллионов долларов.

Объем частных и венчурных инвестиций в украинские компании в 2015 году составил 132 миллиона долларов, что более чем в 3 раза превышает аналогичный показатель 2014 года. Всего в 2015 году было заключено 66 сделок, 48% из которых были заключены с участием международных фондов.