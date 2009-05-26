Армия не перешла на контракт из-за недофинансирования

Эскалация скандала вокруг Министерства обороны Украины является попыткой избежать ответственности за провал перехода армии на контрактную основу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ.

«Конечно, сознаться в том, что программа развития Вооруженных сил и перехода армии на контрактную основу провалена из-за отсутствия финансирования, которое было просто ужасным, а в этом году – самым плохим, никто из политиков не хочет», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, уточнив, что «признания в том, что денег не хватает из-за бездарной экономической политики, – ждать от этих деятелей не приходится».

В связи с этим министр обороны сообщил, что военное ведомство подготовило и направило в СНБО и Кабинет министров соответствующие предложения относительно внесения изменений в главные программные документы развития Вооруженных сил.

Ю.ЕХАНУРОВ выразил надежду, что эти предложения в ближайшее время будут приняты, в том числе с позиции правительства, которое должно выделить соответствующее финансирование на их реализацию.