Кузьмук: Армия очутились под грузом политических разборок

Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, бывший министр обороны Украины Александр КУЗЬМУК отмечает серьезные недостатки в деятельности Министерства обороны в вопросах руководства повседневной деятельностью Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КУЗЬМУК заявил по результатам совещания по вопросам организации питания в Вооруженных силах, которое прошло сегодня в Минобороны.

«Я констатирую, что Вооруженные силы в очередной раз очутились под грузом политических разборок, и грузом своих собственных ошибок», - сказал А.КУЗЬМУК по поводу последних скандалов вокруг деятельности военного ведомства.

В связи с чем, бывший министр обороны отметил, что случайностей не бывает, и имеющаяся ситуация в военном ведомстве является результатом больших недоработок и недостатков деятельности руководства министерства в вопросах организации повседневной деятельности такого сложного организма, как Вооруженные силы.

По мнению А.КУЗЬМУКА, сегодня существующая система организации питания в армии не выполняет свои задачи качественно и в полном объеме.

Экс-министр обороны отметил, что за последние 5 лет утрачен действенный механизм взаимодействия Минобороны и Генерального штаба в вопросах руководства Вооруженными силами и обеспечение контроля их деятельности.

По мнению А.КУЗЬМУКА, в этой ситуации на заседании СНБО необходимо пересмотреть и внести изменения в имеющуюся программу развития ВСУ до 2011 года, которая из-за отсутствия финансирования не выполняется.

Также А.КУЗЬМУК считает, что на период кризиса ВСУ должны функционировать по соответствующему плану, который народный депутат разработал и передал Министерству обороны.