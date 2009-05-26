Ющенко не намерен увольнять Еханурова

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не намерен вносить в Верховную Раду представление об увольнении министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Коростене Житомирской области.

“Нет, не буду вносить”, - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, “кроме политической атаки, кроме кадровой войны, здесь ничего нет”.

Президент отметил, что Ю.ЕХАНУРОВ всегда преданно работал в Министерстве обороны, он принципиальный человек. Потому, считает глава государства, атака на министра обороны под предлогом каких-то нарушений – это мера незаконная.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что задачей премьер-министра является иметь правительство “пустых кресел, когда все - исполняющие обязанности, и одно соло”.

По словам Президента, невозможно выстроить механизм принятия государственных решений, когда пытаются уволить всех ведущих министров.

Как сообщалось, 25 мая премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала и направила Президенту представление с просьбой об отставке Ю.ЕХАНУРОВА с должности министра обороны.