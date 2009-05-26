Государство ответственно за убытки владельцев игорного бизнеса

Вступление в силу закона о запрещении игорного бизнеса не освободит государство от ответственности за нанесенный его владельцам ущерб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК сегодня на брифинге для прессы.

Он сообщил, что по обращению Президента Виктора ЮЩЕНКО Министерство юстиции Украины проанализировало принятый парламентом закон, который предусматривает запрет игорного бизнеса.

По словам Н.ОНИЩУКА, анализ показал, что этот законодательный акт нарушает права владельцев игорного бизнеса.

Министр отметил, что закон не предусматривает возмещения убытков владельцам от запрещения игорного бизнеса, в то время как они строили свои помещения и т.д. на законных основаниях.

Он отметил, что Минюст указал на эту проблему Президенту, но последнее слово – подписывать закон или нет – остается за ним.

Выражая позицию Минюста, Н.ОНИЩУК отметил, что парламенту лучше было бы пойти путем взвешенного урегулирования отношений в этой сфере.

По словам министра, запрещением, если оно экономически не обосновано, можно лишь навредить делу, поскольку игорный бизнес может уйти в тень. Поэтому, сказал Н.ОНИЩУК, лучше было бы обеспечить право людей тратить собственные средства, если они этого хотят, но с другой стороны, защитить такие чувствительные вопросы, как втягивание молодежи в азартные игры, а также защиту общественной морали.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

В.ЮЩЕНКО отметил, что принятый Верховной Радой закон не решает проблем в этой сфере, и пообещал, что проведет на этот счет дополнительные консультации со специалистами. Президент отметил, что по своим внутренним убеждениям готов его подписать, хотя «закон унизителен и отодвигает нас от решения сути вопроса».