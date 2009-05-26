Президент: Пустовойтенко не может быть губернатором Киевщины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает против кандидатуры Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО на должность главы Киевской облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Коростене Житомирской области.

По словам Президента, ему бы не хотелось создавать каких-то интриг вокруг назначения на эту должность. “Нельзя поддержать эту кандидатуру из правовых оснований”, - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что В.ПУСТОВОЙТЕНКО - “это человек, который на пенсии, и который не является госслужащим”.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, ему известно, что правительству предоставлен на выбор ряд других кандидатур на эту должность. Президент выразил надежду, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не будет затягивать и этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Также В.ЮЩЕНКО добавил, что дал поручение главе своего Секретариата Вере УЛЬЯНЧЕНКО (экс-председателю Киевской ОГА) вместе с соответствующими службами правительства сформировать совместную позицию по кандидатуре на должность главы Киевской облгосадминистрации.