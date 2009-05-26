БЮТ требует от Президента подписать закон о запрете игорного бизнеса

Фракция БЮТ обеспокоена промедлением Президента с подписанием закона о запрещении игорного бизнеса и требует немедленно завизировать его.

Об этом идет речь в заявлении фракции БЮТ, текст которого передан УНИАН.

«Требуем от Вас, Виктор Андреевич, продемонстрировать на практике заботу о моральном и психическом здоровье украинского народа и проявить политическую волю, как можно скорее подписав принятый Верховной Радой закон о запрещении игорного бизнеса», - говорится в обращении депутатов к Президенту.

В заявлении отмечается, что введение в действие данного закона, инициированного премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, будет способствовать укреплению традиционных ценностей украинского общества.

БЮТ выражает обеспокоенность информацией о том, что игорное лобби пытается любой ценой, как в прямом, так и в переносном смысле, договориться с Президентом относительно вето на данный закон.

«В случае, если документ будет заблокирован, Виктор ЮЩЕНКО будет нести личную ответственность за попустительство вредной игромании, а не его самого лягут подозрения относительно настоящих мотивов ветирования. Как бы то ни было, обращаем внимание, что закон о запрещении игорного бизнеса поддержали более 300 народных депутатов. Потому мы убеждены, что в случае наложения президентского вето, оно будет успешно преодолено, а общество сделает надлежащие выводы», - говорится в заявлении.