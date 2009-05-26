Президент снял запрет на приватизацию «Турбоатома» и генерирующих компаний

Президент отменил свой запрет на приватизацию «Турбоатома», генерирующих компаний и ряда других объектов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом № 359/2009 остановил действие своего предыдущего Указа № 1178/2008, наложившего запрет на приватизацию «Турбоатома», генерирующих компаний и ряда других объектов.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

В частности, Указом № 1178/2008 отменялось распоряжение Кабинета министров от 3 декабря №1517-р о включении в список приватизируемых в 2009 году государственных пакетов акций ОАО «Турбоатом», ОАО «Днепроэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго», ОАО «Центрэнерго», ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения», ОАО «Научно-производственный комплекс «Киевский завод автоматики имени Г. И. Петровского», ОАО «Феодосийская судостроительная компания «Море», ОАО «Мукачевский завод «Точприлад», а также отменялась подготовка к продаже в 2009 году Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР), Херсонского государственного завода «Паллада».