Медведев призвал бизнесменов не взвинчивать цены
...пользуясь кризисом
Президент РФ Дмитрий Медведев призвал предпринимательское сообщество не поддаваться искушению использовать кризис во вред российской экономике, взвинчивая цены или заключая корпоративные сговоры.
"Для нас главное, чтобы кризисное измерение нынешнее все-таки развивалось в правильную сторону, потому что нам из этого кризиса нужно извлечь очень серьезные уроки", - сказал президент РФ во вторник на встрече с предпринимателями.
Как отмечает РИА "Новости", по его словам, естественно, что кризис и возможности, которые он предоставляет бизнесу, так или иначе будут использоваться. "Только кризис можно использовать по-разному: можно использовать в позитивном измерении - издержки свои снижать, заниматься энергоэффективностью, а можно просто тупо цены надувать, или заключать какие-то корпоративные сговоры для того, чтобы ситуацию на рынке поставить под контроль", - сказал президент.
Дмитрий Медведев не исключает, что инфляция в стране упадет ниже 10 процентов. На встрече с предпринимателями он заметил, что "инфляция может упасть в силу крайне неприятных причин - в связи с падением ВВП". "По последним данным, за последний месяц инфляция составила 0,7%, а в последнюю неделю - 0,1-0,2%, и если так дальше и пойдет, то думаю она может составить менее 10%, это будет достигнуто за счет вполне понятного съеживания экономики", - подчеркнул он. Согласно прогнозу правительства, в этом году инфляция составит 13 процентов. На 18 мая с начала года она достигла 6,6 процента, сообщает ИТАР-ТАСС.
Медведев считает необходимым снижать НДС, однако в период кризиса это делать опасно. Такое мнение он выразил сегодня на встрече с представителями предпринимательского сообщества. В ответ на просьбы предпринимателей о снижении налогов, чтобы облегчить нагрузку на бизнес в период кризиса, Медведев отметил, что "все выступают за то, чтобы уменьшить НДС".
"Нет ни одного человека, который бы сказал, что уровень НДС оптимальный, - продолжал он. - В то же время, как только начинается разговор о том, что будет происходить с налоговой системой, даже если на 1% снизить НДС, ни один человек не может сделать грамотного анализа". Поэтому вопрос о возможности изменения налоговой системы в период кризиса находится "в области философии", заключает он. "Любой бизнесмен скажет: можно, любой финансист скажет: не делайте этого", - констатировал Медведев. Он отметил, ссылаясь на данные налоговой службы, что в последнее время "собираемость (налогов) падает, причем достаточно существенно". Поэтому, полагает он, "если изменить налоговую систему в сторону уменьшения, нет никаких гарантий, что она стабилизируется и вырастет".