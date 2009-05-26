Япония полностью запретила экспорт в КНДР

Ответом Японии на проведенные в КНДР ядерные испытания стало полное запрещение экспорта в эту страну, сообщили источники в правительственных кругах. Официальный Токио сразу же жестко отреагировал на сообщения о проведении подземного ядерного взрыва в КНДР и поднял вопрос о санкциях против этой страны.

В пользу немедленного введения односторонних санкций высказались многие видные депутаты парламента от правящей Либерально-демократической партии, сообщают источники в парламентских кругах. Они призвали правительство реализовать на практике "жесткий", "решительный" ответ на действия Пхеньяна, о котором ранее говорил премьер-министр Таро Асо, передает ИТАР-ТАСС.

Аналитики отмечают, что вводимый запрет имеет прежде всего моральный и политический характер, поскольку экономический эффект от него невелик. В 2008 году объем японского экспорта в КНДР, ограниченного рядом односторонних эмбарго, сократился до незначительной суммы в 800 млн иен (8 миллионов долларов по текущему курсу). Япония полностью запретила импорт северокорейских товаров и заход в ее порты судов под флагом этой страны в октябре 2006 года, когда КНДР провела свои первые ядерные испытания, осужденные резолюцией Совета Безопасности ООН.