Мэр Одессы намерен оспорить решение УЕФА

Мэр города Одесса Эдуард Гурвиц намерен оспаривать решение исполкома УЕФА, принятое в начале мая в Бухаресте, об исключении Одессы из списка городов, принимающих Евро-2012 по футболу, сообщил сам мэр города во вторник журналистам. Гурвиц уточнил, что рассматривает "возможность обращения в высший орган футбольного правосудия - Спортивный арбитражный суд в Лозанне", хотя при этом имеются "определенные юридические сложности". Одесский мэр также добавил, что "сегодня же намерен подписать письмо президенту УЕФА Мишелю Платини с просьбой лично приехать в город и ознакомиться с ходом подготовки к Евро-2012".

Гурвиц пояснил, что "осенью встречался с Платини, который сказал, что города, принимающие игры чемпионата, будут определяться по выводам экспертной комиссии, а также на основании его личного впечатления. Он обещал объехать все 12 городов Польши и Украины, но этого не было сделано". Известное решение об исключении Одессы из числа городов, принимающих Евро-2012, "принято после консультаций европейских футбольных чиновников с президентом Федерации футбола Украины Григорием Суркисом", сказал мэр. И теперь, после получения формального ответа из УЕФА, по его мнению, "заявления президента Федерации футбола Украины Суркиса о том, будто Одесса и Днепропетровск "профукали" чемпионат выглядят нелогичными". "Я бы лично доверял господину Платини, а не Суркису. Главным виновником этого решения УЕФА является Суркис, и он об этом знает", - подытожил мэр Одессы. Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Евро-2012. Это польские Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск, а также украинский Киев. Донецк, Львов и Харьков до 30 ноября должны показать, что они выполняют график подготовительных работ - в противном случае они лишатся права принимать матчи. Днепропетровск и Одесса, а также польские Хожув и Краков окончательно выбыли из борьбы за право стать хозяевами Евро-2012.