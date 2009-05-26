Анонс на 27 мая

10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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10-00 - Состоится 2-я международная конференция «Оборонно-промышленный форум-2009». Будут обсуждаться возможности совместных оборонных проектов в интересах ВСУ, в частности, корвета, модернизации боевого вертолета Ми-24 и др. Организатор – ЦИАКР при поддержке Офиса связи НАТО в Украине.

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10-30 - Круглый стол на тему: “Проблемы эффективных управленческих решений в новых экономических условиях”. Организатор - Центр поддержки антикризисных программ страховщиков, созданный при Лиге страховых организаций Украины. (Майдан Незалежности, 2, Федерация профсоюзов Украины, «Зеленый зал»).

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11-00 - Главное управление по вопросам защиты прав потребителей исполнительного органа Киеврады (КГГА) проведет проверку качества и безопасности непродовольственных товаров в торговой сети города Киева. Сбор участников в 11:00 (ул. Сагайдачного, 29-А, к.8).

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11-00 - Пресс-конференция на тему: "Состояние и перспективы рынка нефтепродуктов". Участники: Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95"; Владимир Емелин, ген.директор “Укрнефтехимпереработка", зам.главы Секретариата экспертно-аналитической группы по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности («Українські новини”, ул. Эспланадная, 20).

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11-00- Круглый стол на тему: «Принудительное изъятие банками залогов должников. Проблемы и пути их решения». Организаторы: Финансовый клуб; Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ; "Комерсант-Украина"; Журнал "Украинский юрист"; Телеканал "Киев". (ЛІГАБізнесІнформ, ул. Шамрыло, 23).

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13-00 - Круглый стол на тему: «Внешняя политика Украины: стратегические оценки, прогнозы и приоритеты». Будет презентован комплексный анализ внешней политики Украины, ключевые тенденции, свойственные ей на протяжении 2008 года, и изложены сценарии прогнозов развития, а также очерчены приоритетные направления реализации внешнеполитического курса страны. (Пресс-центре«Главред-медиа», ул. Сретенская, 2/8).

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14-00- В Фонде госимущества Украины состоится экстренное заседание Наблюдательного совета по оценке и оценочной деятельности при ФГИУ и обсуждению законопроектов о внесении изменений в законы об оценке и оценочной деятельности (ул..Кутузова, 18/9, к. 303).

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14-00 - Круглый стол на тему: «Как изменились медиа-вкусы среднего класса». Организаторы - еженедельник «Комментарии:» совместно с сетевым маркетинговым агентством TNS Ukraine. (Дом кино, ул. Саксаганского, 6, синий зал).

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14-00 - Круглый стол на тему: «Неотложные мероприятия по стабилизации ситуации в строительной отрасли Украины». Будет обсуждаться состояние строительной отрасли в І квартале 2009 года, состояние рынка ипотеки в Украине и влияние на него финансово-экономического кризиса. (УСПП, ул. Крещатик 34, 3 этаж, конференц-зал

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14-00 - Внеочередное заседание НКРЭ

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- В Днепропетровске состоится встреча деловых кругов Украины и Польши при участии Леонида Кучмы и Александра Квасневского. рамках проведения Встречи запланирована совместная пресс-конференция Л.Кучмы и А.Квасневского (Днепропетровский университет экономики и права, ул. Набережная Ленина, 18). Ориентировочная программа: 12-30 - официальное открытие встречи; 15-50 - пресс-конференция; 17-00 - участие Л.Кучмы и А.Квасневского в торжественном заседании ученого совета университета. Нужна аккредитация. Телефон: 8067 - 264-32-81. Контактный телефон в Киеве: 465 - 93 - 52.