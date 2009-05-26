Главное на 26 мая (вечер)

Хроника дня *** Главные новости второй половины дня: Президент снял запрет на приватизацию «Турбоатома», генерирующих компаний, КГОКОРа и др.; Украина и Ливия договорились о поставках нефти и строительстве НПЗ возле Одессы; Ющенко не будет увольнять Еханурова; НБУ опять проведет спецаукционы по продаже долларов и евро; Минфин вчера разместил ОВГЗ на сумму 516,5 млн. грн.

Приватизация: Президент отменил свой запрет на приватизацию «Турбоатома», генерирующих компаний и ряда других объектов Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом № 359/2009 остановил действие своего предыдущего Указа № 1178/2008, наложившего запрет на приватизацию «Турбоатома», генерирующих компаний и ряда других объектов.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

В частности, Указом № 1178/2008 отменялось распоряжение Кабинета министров от 3 декабря №1517-р о включении в список приватизируемых в 2009 году государственных пакетов акций ОАО «Турбоатом», ОАО «Днепроэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго», ОАО «Центрэнерго», ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения», ОАО «Научно-производственный комплекс «Киевский завод автоматики имени Г. И. Петровского», ОАО «Феодосийская судостроительная компания «Море», ОАО «Мукачевский завод «Точприлад», а также отменялась подготовка к продаже в 2009 году Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР), Херсонского государственного завода «Паллада».

ТЭК: Украина и Ливия договорились о поставках нефти и строительстве НПЗ мощностью 10 млн. тонн в год Украина и Ливия договорились о поставках ливийской нефти и строительстве нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Одесской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

В сообщении отмечается, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО озвучила данные договоренности на итоговой совместной пресс-конференции с премьер-министром Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ.

По ее словам, мощность НПЗ, который предположительно будет строиться возле Одесского припортового завода, составит 10 млн. тонн нефти в год.

Премьер сообщила, что уже в ближайшее время ливийские специалисты приедут в Украину, чтобы провести экономические расчеты.

Украинская сторона также договорилась с ливийскими коллегами об экспорте зерна.

Также перспективным направлением сотрудничества между обеими странами Ю.ТИМОШЕНКО назвала сотрудничество по производству и поставкам в Ливию и другие страны Африки украинских самолетов и сотрудничество в военно-технической сфере. Она считает достигнутые договоренности и определенные приоритеты не ситуативными, а ключевыми для обеих стран.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, украинское правительство будет делать все, чтобы воплотить наработанные проекты в жизнь.

Премьер-министр надеется, что 20 июля в Украине во время проведения заседания украинско-ливийской экономической комиссии будут подписаны документы по 17 проектам, которые украинская сторона передала ливийской стороне во время визита.

Как сообщал УНИАН, Украина и Ливия договорились о сотрудничестве в военно-технической сфере и в сфере использования атомной энергии в мирных целях, а также о сотрудничестве в сфере охраны секретной информации и о сотрудничестве в сфере высшего образования. Соответствующие договора подписаны в ходе официального визита украинской делегации в Ливию 26 мая.

В столице сегодня снижено давление газа - "Киевгаз" Сегодня, 26 мая, в 17.00 ДК «Укртрансгаз» приступила к снижению выходного давления газа через газораспределительные станции (ГРС) киевского кольца.

Как информируют в пресс-службе ОАО "Киевгаз", таким способом ДК «Укртрансгаз», согласно поручению НАК «Нафтогаз Украины» от 20 мая т.г. № 81/17-4731, приводит потребление газа потребителями города в соответствие с выделенными поставщиками объемами. К соответствующим шагам НАК «Нафтогаз» (ДК «Газ Украины») прибегла из-за того, что по состоянию на 25 мая АК «Киевэнерго» и «ДАРтеплоцентраль» не имеют выделенных объемов газа поставщиком ДК «Газ Украина».

По оперативным данным, на протяжении 24 дней мая «Киевэнерго» несанкционированно потребило 53,7 млн. кубометров газа, «ДАРтеплоцентраль» - 7,97 млн. куб. м.

ОАО «Киевгаз» сообщает, что из-за дальнейшего снижения выходного давления ГРС киевского кольца потребители, имеющие достаточное количество выделенных объемов газа, могут его недополучить. Также снижение давления может привести к возникновению аварийных ситуаций в газовых сетях Киева.

С целью недопущения возникновения аварийных ситуаций в газовых сетях столицы, а также обеспечения в полном объеме транспортировки природного газа потребителям ОАО «Киевгаз» предпринимает все необходимые меры, хотя возможности «Киевгаза» не безграничны, подчеркивает пресс-служба предприятия.

В США начался суд против Shell

В Нью-Йорке начался судебный процесс против нефтяной компании Royal Dutch Shell. Ее обвиняют в причастности к пыткам и казням активистов в Нигерии, которые боролись за справедливое использование природных богатств своей страны.

Иск подали близкие нигерийского писателя и правозащитника Кена Саро-Вивы. В девяностые годы он и несколько его соратников требовали пустить нефтедоллары, получаемые страной, на нужды беднейших слоев населения и уменьшить ущерб, наносимый окружающей среде.

Однако против них были выдвинуты обвинения в убийстве, которые теперь называют сфабрикованными. В 1995 году Саро-Вива был осужден на смерть и повешен. Теперь правозащитники утверждают, что Shell поддерживала аресты, пытки и казни, и требуют возмещения ущерба. Юристы компании все отрицают, сообщают "Вести".

Власть: Ющенко не намерен вносить в ВР представление об увольнении Еханурова

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не намерен вносить в Верховную Раду представление об увольнении министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Коростене Житомирской области.

“Нет, не буду вносить”, - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, “кроме политической атаки, кроме кадровой войны, здесь ничего нет”.

Президент отметил, что Ю.ЕХАНУРОВ всегда преданно работал в Министерстве обороны, он принципиальный человек. Потому, считает глава государства, атака на министра обороны под предлогом каких-то нарушений – это мера незаконная.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что задачей премьер-министра является иметь правительство “пустых кресел, когда все - исполняющие обязанности, и одно соло”.

По словам Президента, невозможно выстроить механизм принятия государственных решений, когда пытаются уволить всех ведущих министров.

Как сообщал УНИАН, 25 мая премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала и направила Президенту представление с просьбой об отставке Ю.ЕХАНУРОВА с должности министра обороны.

Финансы: Ernst & Young проведет оценку валютно-курсовой политики и политики рефинансирования НБУ в период кризиса Международная аудиторская компания Ernst & Young проведет оценку валютно-курсовой политики и политики рефинансирования Национального банка Украины в период кризиса.

Об этом УНИАН сообщили в Нацбанке.

По словам исполнительного директора – директора Дирекции по банковскому регулированию и надзору Национального банка Украины Василия ПАСИЧНИКА, специально выбиралась компания, которая не проводит аудит консолидированной финансовой отчетности Нацбанка.

Напомним, аудит консолидированной финансовой отчетности НБУ за 2008 год проводила компания PricewaterhouseCoopers.

Нацбанк Украины обвиняли в проведении непрозрачной валютно-курсовой политики и рефинансирования коммерческих банков в период кризиса и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, и народные депутаты Верховной Рады.

Справка УНИАН. Компания Ernst & Young является одной из четырех ведущих международных компаний по предоставлению профессиональных услуг и первой среди них открыла офис в Украине в 1991 году.

Нацбанк 27 мая проведет спецаукцион по продаже долларов, 29 мая – по продаже евро

Национальный банк Украины объявил о проведении в среду, 27 мая, специального аукциона по поддержке заемщиков – физических лиц и малого бизнеса, на котором будут реализовываться доллары.

Об этом сказано в сообщении НБУ, размещенном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки для участия в спецаукционе составляет 10 тыс. долл.

Кроме того, в пятницу, 29 мая, Нацбанк намерен провести спецаукцион по продаже евро. Минимальная сумма заявки – 10 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Минфин вчера разместил ОВГЗ на сумму 516,5 млн. грн. Министерство финансов Украины вчера, 25 мая, провело размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 516 млн. 455 тыс. 540 грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

В частности, 474 тыс. облигаций были размещены на сумму 456 млн. 742 тыс. 440 грн. под 19% годовых со сроком погашения 12 августа 2009 года, 40 тыс. облигаций – на сумму 33 млн. 263 тыс. 600 грн. под 22% со сроком погашения 28 апреля 2010 года и 30 тыс. облигаций – на сумму 26 млн. 449 тыс. 500 грн. под 22,5% годовых со сроком погашения 11 апреля 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, госбюджетом на 2009 год предусмотрено получение доходов на общую сумму 26 млрд. грн. путем размещения ОВГЗ. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках капитализации коммерческих банков.

Игорный бизнес: БЮТ требует от Президента незамедлительно подписать закон о его запрете Фракция БЮТ обеспокоена промедлением Президента с подписанием закона о запрещении игорного бизнеса и требует немедленно завизировать его.

Об этом идет речь в заявлении фракции БЮТ, текст которого передан УНИАН.

«Требуем от Вас, Виктор Андреевич, продемонстрировать на практике заботу о моральном и психическом здоровье украинского народа и проявить политическую волю, как можно скорее подписав принятый Верховной Радой закон о запрещении игорного бизнеса», - говорится в обращении депутатов к Президенту.

В заявлении отмечается, что введение в действие данного закона, инициированного премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, будет способствовать укреплению традиционных ценностей украинского общества.

БЮТ выражает обеспокоенность информацией о том, что игорное лобби пытается любой ценой, как в прямом, так и в переносном смысле, договориться с Президентом относительно вето на данный закон.

«В случае, если документ будет заблокирован, Виктор ЮЩЕНКО будет нести личную ответственность за попустительство вредной игромании, а не его самого лягут подозрения относительно настоящих мотивов ветирования. Как бы то ни было, обращаем внимание, что закон о запрещении игорного бизнеса поддержали более 300 народных депутатов. Потому мы убеждены, что в случае наложения президентского вето, оно будет успешно преодолено, а общество сделает надлежащие выводы», - говорится в заявлении.

Транспорт: «Укрзализныця» за 4 месяца получила всего 21% компенсации расходов за перевозку льготников

За 4 месяца 2009 года железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 146,2 млн. грн., получив 30,5 млн. грн. компенсаций, что составляет 20,9% от необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, со стороны областных госадминистраций за перевозку льготников возмещено только 23,4% расходов - 20,9 млн. грн. из затрат в размере 89,4 млн. грн.

По данным ведомства, также сложной остается ситуация с финансированием перевозки студентов высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащихся профессионально-технических учебных заведений. В частности, железные дороги за 4 месяца перевезли студентов на сумму 51,6 млн. грн., получив 9,3 млн. грн. компенсаций (18,2%).

При этом хуже всего обстоят дела с финансированием перевозки детей в возрасте от 6 до 14 лет. По данным «Укрзализныци», железные дороги выполнили таких перевозок на сумму 4,7 млн. грн., в то время как компенсации не получены вообще.

Справка УНИАН. В соответствии с действующим законодательством Украины железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 24 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащимся профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и др. К примеру, для участников Великой Отечественной войны, пенсионеров проезд бесплатный, для студентов дневной формы обучения - 50%, для детей 6-14 лет - 75% полной стоимости билета.

По Закону Украины «О железнодорожном транспорте» убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение. Однако на сегодня ситуация с финансированием остается критической, при этом законодательные акты не дают права железным дорогам приостановить перевозку пассажиров на льготных условиях.

Евро-2012: Мэр города Одесса Эдуард Гурвиц намерен оспаривать решение исполкома УЕФА, принятое в начале мая в Бухаресте, об исключении Одессы из списка городов, принимающих Евро-2012 по футболу, сообщил сам мэр города во вторник журналистам. Гурвиц уточнил, что рассматривает "возможность обращения в высший орган футбольного правосудия - Спортивный арбитражный суд в Лозанне", хотя при этом имеются "определенные юридические сложности". Одесский мэр также добавил, что "сегодня же намерен подписать письмо президенту УЕФА Мишелю Платини с просьбой лично приехать в город и ознакомиться с ходом подготовки к Евро-2012", передает украинское информагентство УНИАН. Гурвиц пояснил, что "осенью встречался с Платини, который сказал, что города, принимающие игры чемпионата, будут определяться по выводам экспертной комиссии, а также на основании его личного впечатления. Он обещал объехать все 12 городов Польши и Украины, но этого не было сделано". Известное решение об исключении Одессы из числа городов, принимающих Евро-2012, "принято после консультаций европейских футбольных чиновников с президентом Федерации футбола Украины Григорием Суркисом", сказал мэр. И теперь, после получения формального ответа из УЕФА, по его мнению, "заявления президента Федерации футбола Украины Суркиса о том, будто Одесса и Днепропетровск "профукали"чемпионат выглядят нелогичными". "Я бы лично доверял господину Платини, а не Суркису. Главным виновником этого решения УЕФА является Суркис, и он об этом знает", - подытожил мэр Одессы. Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Евро-2012. Это польские Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск, а также украинский Киев. Донецк, Львов и Харьков до 30 ноября должны показать, что они выполняют график подготовительных работ - в противном случае они лишатся права принимать матчи. Днепропетровск и Одесса, а также польские Хожув и Краков окончательно выбыли из борьбы за право стать хозяевами Евро-2012.

Социальная политика: Ющенко подписал закон о соцзащите многодетных семей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам социальной защиты многодетных семей”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Цель закона - усиление социальной защиты многодетных семей, улучшение их государственной поддержки, создания более благоприятных условий для воспитания детей в таких семьях.

Законом предусматривается введение дополнительных социальных гарантий многодетным семьям, в частности, внеочередное предоставление из жилищного фонда социального назначения жилых помещений семьям и одиноким матерям и родителям, которые имеют пять и больше детей, а также в случае рождения у одной женщины одновременно трех и более детей.

Многодетным семьям, в составе которых есть трое и более несовершеннолетних детей, предоставляется 50-процентная скидка на оплату за пользование жильем, 50-процентная скидка на оплату за пользование коммунальными услугами и 50-процентная скидка на стоимость топлива для семей, которые проживают в домах, не имеющих центрального отопления.

Кроме того, законом многодетным семьям предоставляется бесплатное получение лекарств по рецептам врачей, бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта и др.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 19 мая приняла в целом закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам социальной защиты многодетных семей.