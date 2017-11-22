В Украине выпустили памятную монету в честь одного из самых важных событий в истории крымскотатарского народа (фото)

Национальный банк Украины выпустил памятную монету «100-летие первого Курултая крымскотатарского народа», посвященную национальному съезду представителей крымских татар в ноябре 1917 года в Бахчисарае.

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Как отметил в ходе презентации монеты глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, монета посвящена одному из самых важных событий в новейшей крымскотатарской истории. «В 1917 году Курултай был уничтожен российскими монархическими и большевицкими силами. Но новые поколения несли в себе идеи первого курултая, и в 1991 году мы восстановили этот институт, и с того момента каждые пять лет выбираем делегатов курултая, - сказал глава Меджлиса. - Разрабатывая сегодня изменения в Конституцию Украины, я очень надеюсь на то, что эта монета станет еще одним вкладом в то, чтобы мы вернули Крым и восстановили крымскотатарскую автономию».

В свою очередь, генеральный директор института геостратегии имени Исмаила Гаспринского Нариман Устаев рассказал, что идея создания монеты пришла в начале 2016 года в ходе совместной работы с НБУ над созданием монеты о геноциде крымскотатарского народа, которая выпущена в обращение в прошлом году. «Создание первого Курултая крымскотатарского народа произошло в очень сложные времена. И сегодня, через 100 лет, мы должны вернуться к этому вопросу, сохранить наш курултай и развивать согласно современным традициям и тенденциям. Кто-то скажет, что сейчас нет возможности во временно оккупированном Крыму провести курултай. Я уверен, что мы сможем его провести. Кто не имеет мечты - не имеет будущего», - подчеркнул Устаев.

От имени НБУ заместитель начальника отдела нумизматической продукции Виктория Сузанская рассказала, что выпущенная монета изготовлена из нейзильбера, имеет номинал 5 гривень, а общий тираж выпуска составляет 35 тыс. монет. «Стоимость монеты – 43 гривни. У нас работает онлайн-заказ через официальный сайт Национального банка. Также на сайте указаны все пункты реализации монет, и у нас есть банки - дистрибьюторы - «Ощадбанк» и «Укргазбанк»», - сказала Сузанская.

В ходе презентации представители НБУ представили монету, на аверсе которой изображен малый Государственный герб Украины, синее изображение карты полуострова Крым, герб крымских татар и слова из гимна крымскотатарского народа на украинском и крымскотатарском языках. На реверсе монеты на фоне зданий мечети изображены делегаты крымскотатарского национального съезда.

Над созданием монеты работали художники Владимир Таран, Александр и Сергей Харук, а также скульпторы Владимир и Анатолий Демьяненко.

Справка УНИАН. Результатом работы первого Курултая крымстотатарского народа в 1917 году было принятие Конституции Крымской Народной Республики, в которой признавалось равноправие всех жителей Крыма независимо от их национальности, закреплялось равноправие женщин, провозглашались основополагающие демократические свободы. Курултай утвердил национальный флаг голубого цвета, национальный герб в виде золотой тамги крымских ханов и национальный гимн.

В марте 2014 года в результате непризнанного мировым сообществом референдума в Автономной Республике Крым Украина потеряла полуостров, поскольку Кремль включил его в состав Российской Федерации.