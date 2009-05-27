Миллиардер сменил Москву на поселок Еруда

Богатейший россиянин по версии журнала Forbes - президент группы "Онэксим" Михаил Прохоров - сменил адрес регистрации. Теперь он официально может называть себя жителем поселка Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края, сообщает Би-би-си.

В поселке находятся основные мощности одной из крупнейших золотодобывающих компаний мира ОАО "Полюс Золото". Прохоров является совладельцем компании - "Онэксим" владеет 30% акций "Полюс Золото".

Прохоров стал 89-м жителем поселка. Ранее предприниматель был зарегистрирован в Москве.

Об изменении адреса регистрации Прохорова агентству Интерфакс сообщил пресс-секретарь губернатора Красноярского края Михаил Развожаев.

"Информацию об этом мы получили буквально на днях. Для нас она интересна тем, что, по всей видимости, теперь Михаил Прохоров будет отчислять свои налоговые платежи как частное лицо в казну региона", - сообщил Развожаев.

"Онэксим" подтвердил факт регистрации Прохорова в Еруде. Как заявил представитель компании, бизнесмен считает правильным платить налоги как физическое лицо там, где расположены основные активы, приносящие ему доход.

Бизнес Прохорова страдает от кризиса

Информация о месте новой прописки Прохорова появилась вскоре после состоявшегося на прошлой неделе собрания акционеров. На нем акционеры компании решили не выплачивать дивиденды за прошлый год.

Компания "Полюс Золото" не смогла избежать негативного влияния кризиса. Она завершила 2008 год с чистым убытком в размере 3,711 млрд рублей.

Проблемы есть и в отношении других активов Прохорова.

Алюминиевый гигант "Русал", пакетом акций которого также владеет бизнесмен, закончил 2008 год без прибыли. Сейчас ведутся переговоры о реструктуризации кредита на 4,5 млрд долларов, выданного "Русалу" "Внешэкономбанком".

Регистрация Прохорова в российской провинции - не прецедент для представителей российской бизнес-элиты. Ранее место своей прописки изменил Роман Абрамович, выбрав местом уплаты налогов Чукотку.