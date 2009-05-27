Освобожденное из пиратского плена судно “Патриот” с украинцем на борту прибыло в Йемен

Освобожденное из пиратского плена судно “Патриот” с украинцем на борту безопасно прибыло в порту г. Ходейда (Йемен). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию от компании-судовладельца “Иоганн Блюменталь” (г. Гамбург).

Представители судовладельца обеспечили надлежащую встречу судна и членов экипажа, которым была предоставлена вся необходимая помощь.

По информации руководства компании, состояние здоровья всех членов экипажа удовлетворительное. Гражданин Украины имел возможность пообщаться по телефону с родными и близкими. Компания планирует компенсировать ему все утраченные вещи.

По сообщению судовладельца, гражданин Украины принял решение оставаться на борту судна на протяжении дальнейших 4 недель для завершения рейса, после чего планирует возвратиться на Родину, проинформировали в МИД.

Как сообщал УНИАН, судно «Patriot» пираты захватили 25 апреля. Экипаж балкера “Patriot” - 17 человек: капитан - гражданин Польши, старший механик - гражданин Украины, остальные 15 лиц - граждане Филиппин. Балкер с грузом пшеницы следовал в порт Ходейда, Йемен.

Судно было освобождено 19 мая.