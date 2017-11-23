Минфин Великобритании зарезервировал 3 миллиарда фунтов на подготовку к Brexit

Финансовое ведомство Великобритании зарезервировало 3 млрд фунтов стерлингов (около $4 млрд) на подготовку к выходу из состава Евросоюза (Brexit).

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Об этом сообщил глава Минфина страны Филип Хаммонд, передает Прайм.

"Мы уже инвестировали около 700 миллионов фунтов (925 миллионов долларов) на подготовку к Brexit, и сегодня я объявляю о резервировании на протяжении последующих двух лет дополнительных 3 миллиардов фунтов", - сообщил он, выступая в Палате общин Британии с бюджетным посланием.

Напомним, что переговоры о выходе страны из ЕС, а именно - условия выхода - начались 19 июня текущего года и продолжатся до ноября следующего 2018 года. После этого в течение полугода стороны будут ратифицировать достигнутые договоренности.