МВД Украины и Польши совместно обеспечат безопасность Евро-2012

Министерства внутренних дел Украины и Польши подписали совместное заявление о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности во время подготовки и проведения в обеих странах финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документа состоялась сегодня в Киеве в помещении МВД Украины.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Украины Александр САВЧЕНКО, «это практическое соглашение по сотрудничеству и обеспечению безопасности во время подготовки и проведения чемпионата… Это заявление является реальным шагом к подписанию конкретного соглашения».

По его словам, этим документом предусмотрен ряд мер, в частности создание информационного центра на базе Днепропетровского государственного университета МВД Украины по обмену информацией для борьбы с «футбольными хулиганами».

При этом А.САВЧЕНКО выразил надежду, что в сентябре будет получена соответствующая аккредитация УЕФА, которая даст возможность начать функционирование этого центра.

В свою очередь, заместитель государственного секретаря МВД и администрации Республики Польша Адам РАПАЦКИЙ отметил, что, «учитывая уровень сотрудничества с украинской стороной, можно быть уверенными, что безопасность во время Евро-2012 будет обеспечена на надлежащем уровне».

По его словам, в частности польская сторона готовит ряд мер, которые должны предотвратить негативные проявления со стороны определенного круга болельщиков во время футбольных матчей.