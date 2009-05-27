Завтра в Киеве жарко

По Украине до 18 тепла

28 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +25...+27 градусов. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, умеренный кратковременный дождь, местами сильный, грозы, местами град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +13...+18 градусов. В Карпатах переменная облачность, умеренный кратковременный дождь, местами сильный, грозы, местами град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы, 17-22 м/с, температура ночью +3...+8 градусов, днем +8...+13 градусов. В Моршине переменная облачность, умеренный кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +9...+11 градусов, днем +17...+19 градусов. В Трускавце переменная облачность, умеренный кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18 градусов. В Сваляве переменная облачность, умеренный кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +12...+14 градусов, днем +19...+21 градус. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +22..+27 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Винницкой области небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +21...+26 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27 градусов. В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +21...+26 градусов. В Ялте переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23 градуса.

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