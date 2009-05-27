ГЛАВНОЕ на 27 мая (день)

Хроника дня

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Общество

Выплаты населению компенсаций по вкладам Сбербанка СССР, запланированные на 2009 год, начнут осуществляться в начале июня текущего года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Мы с начала июня начнем эти выплаты», – сказал он.

В то же время И.УМАНСКИЙ не уточнил, когда средства, выделенные из госбюджета на проведение этих выплат, будут перечислены на счета Ощадбанка и компании «Оранта».

По его словам, все работы будут проводиться в соответствии с графиком и предписаниями госбюджета.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров выделил из госбюджета 250 млн. грн. для выплаты в 2009 году гражданам Украины компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных до 2 января 1992 г. в учреждения Сбербанка СССР.

Выплаты будут проводиться до 25 декабря 2009 года.

Средняя зарплата по Украине в апреле выросла на 1,5% – до 1845 грн.

Средняя заработная плата по Украине в апреле увеличилась на 1,48%, или на 27 грн., по сравнению с мартом т.г., и составила 1845 грн. Об этом сказано в сообщении Государственного комитета статистики, размещенном на официальном сайте Госкомстата.

По сравнению с апрелем 2008 года средняя зарплата украинца выросла на 6,3%.

При этом реальная заработная плата в апреле 2009 года снизилась на 8,1% по сравнению с апрелем 2008 года.

Самый низкий уровень средней заработной платы в апреле был зафиксирован в Тернопольской области – 1339 грн. (рост на 26 грн. по сравнению с мартом), Волынской – 1348 грн. (-3 грн.) и Черниговской областях – 1385 грн. (-55 грн.).

Самый высокий уровень средней заработной платы Госкомстат зафиксировал в г. Киев – 3147 грн. (рост на 46 грн.), Донецкой области – 2013 грн. (-22 грн.) и в Днепропетровской области – 1925 грн. (+101 грн.).

Реальная заработная плата в Украине в марте 2009 года в сравнении с мартом 2008 года снизилась на 11%.

Задолженность по зарплатам уменьшается

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА отмечает тенденцию к снижению задолженности по выплате зарплат как на государственных предприятиях, так и на предприятиях других форм собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, согласно данным Госкомстата, общая задолженность по выплате заработной платы на 1 мая 2009 года составляла 1 млрд. 404 млн. 600 тыс. грн., что на 18,5%, или 318 млн. грн., меньше, чем на 1 апреля этого года.

В частности, задолженность в промышленности снизилась на 25%, в отрасли транспорта и связи – на 24%, в сельском хозяйстве – на 6%, в строительстве – на 4%.

Что касается экономически неактивных предприятий, то на них задолженность на 1 мая составляет 74 млн. грн., что на 4% меньше, чем на 1 апреля. В частности, на экономически неактивных предприятиях промышленности задолженность уменьшилась на 7%, в строительстве, сельском хозяйстве и торговле – на 2%.

Задолженность на экономически активных предприятиях на 1 мая составляла 935 млн. 900 тыс. грн., что на 26%, или 332 млн. грн., меньше, чем на 1 апреля. В частности, на экономически активных предприятиях промышленности задолженность уменьшилась на 35,6%, или 277 млн. грн., – до 501 млн. грн. На предприятиях транспорта задолженность по выплате зарплаты уменьшилась на 29%, в строительстве – на 7%.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, структура задолженности на экономически активных предприятиях по формами собственности на 1 мая n.г. выглядит так: 72% приходится на негосударственную форму собственности (670 млн. грн.), 8,8% – на коммунальную форму собственности (82 млн. грн.) и 20% – на государственную форму собственности (183 млн. грн.).

При этом на предприятиях государственной формы собственности задолженность на протяжении апреля уменьшилась на 20,5%, или 47,3 млн. грн., на предприятиях негосударственной формы собственности – на 30,4%, или 293 млн. грн.

Л.ДЕНИСОВА отметила, что тенденция к снижению задолженности по выплате зарплаты дает основания констатировать, что задание правительства по ликвидации этой задолженности до 1 июля будет выполнено.

В Пенсионный фонд поступило 108% от прогноза

На сегодняшний день текущие поступления в Пенсионный фонд Украины выполнены на 108%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров Украины сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

«На сегодняшний день Пенсионный фонд наполняется по текущим собственным поступлениям на 108%. Это значит, что все прогнозы недобросовестных политиков, заполитизированных чиновников, в том числе и СМИ, которые постоянно звучали о том, что пенсия будет недовыплачена и т.д., - я это все раз и навсегда для этого года кризисного хочу опровергнуть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что наполнять Пенсионный фонд на сегодняшний день непросто. И то, что правительство обеспечивает стабильность социальных выплат, говорит о том, что все министерства, налоговая и Пенсионный фонд прилагают максимум усилий.

Зарплаты в местных советах вырастут на 50%

Правительство планирует увеличить на 50% должностные оклады для сотрудников органов местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Сегодня мы включили в повестку дня вопрос, c которым обратились к нам главы сельских и поселковых советов – об условиях оплаты труда работников органов местного самоуправления. Мы легализуем те надбавки, которые нужно не в виде надбавок иметь, а нормальную заработную плату. Это на 50% увеличение должностных окладов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что такое решение должно быть принято сегодня на заседании правительства, чтобы оно было подписано и начало работать.

Ю.ТИМОШЕНКО также поручила министру Кабинета министров Петру КРУПКО координировать взаимодействие правительства и местными советами. По ее словам, теперь на каждом заседании правительства будут рассматриваться вопросы, необходимые для решения проблем развития сельских территорий.

Глава правительства поручила каждому министерству разработать план действий для реализации всех обязательств, принятых правительством во время совещания с участием глав сельских и поселковых советов 23 мая. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сотрудничество с органами местного самоуправления должно стать еще одним приоритетом в деятельности правительственных структур.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что очередная встреча правительства с главами сельских и поселковых советов состоится в третьей декаде августа. «Я хотела бы, чтобы до этой даты все обязательства, которые взяло на себя правительство, а по сути дела – власть в государстве, чтобы все это было выполнено перед общинами сельских и поселковых советов. Определите в своих планах выполнение поручений», - подчеркнула глава правительства.

Финансы

Тимошенко не поддержит бюджет-2010 без прямого планирования бюджетов сел и поселков

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не поддержит проект государственного бюджета на 2010 год при отсутствии прямого планирования бюджетов сел и поселков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.

«Я не подпишу бюджет, я не поддержу такой бюджет, если там не будет прямого планирования бюджетов для сел и поселков напрямую, без посредничества областей, районов и городов. Это ключевой тезис, который будет в бюджете на 2010 год. Только прямое планирование», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что сегодня на заседании правительства планируется рассмотреть проект основных направлений бюджетной политики на 2010 год.

По ее словам, при формировании бюджетной политики будет изменена система изъятий из местных в центральный бюджет. В частности, Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила, что начиная с 2010 года, поступления от налогов на землю, транспортных и экологических сборов, а также от штрафных санкций будут оставаться в местных бюджетах в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 23 мая на совещании с председателями сельских и поселковых советов Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что через три года все налоговые поступления будут оставаться в местных бюджетах.

Премьер-министр поручила министру финансов и министру экономики обязательно учесть такие нормы при разработке дополнений и изменений к Бюджетной декларации на 2010 год.

НБУ ограничил возможность банкам открывать корсчета в банках-нерезидентах Национальный банк Украины (НБУ) ограничил возможность открытия украинскими банками корреспондентских счетов в банках-нерезидентах. Это предусмотрено в обнародованном на сайте Верховной Рады постановлении правления Нацбанка от 31 марта 2009 №178 “О внесении изменений в Положение об открытии и функционировании корреспондентских счетов банков-резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривнях”, зарегистрированном в Минюсте 30 апреля 2009 года.

Согласно документу, украинским банкам открытие корреспондентских счетов в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов разрешается в банках-нерезидентах стран, национальная валюта которых отнесена Национальным банком Украины к этой группе Классификатора.

(В 1-ю группу Классификатора включены: австралийские доллары, английские фунты стерлингов, датские кроны, доллары США, исландские кроны, ирландские фунты, канадские доллары, норвежские кроны, шведские кроны, швейцарские франки, японские иены, евро и специальные права заимствований. – УНИАН)

Вышеуказанная норма Положения не распространяется на корреспондентские счета, предназначенные для переводов и взаиморасчетов в соответствии с условиями договоров с платежными организациями международных платежных систем, зарегистрированных Национальным банком Украины. Также сделано исключение для открытых корреспондентских счетов в банках Российской Федерации с целью осуществления расчетов за импорт энергоносителей в Украину.

Украинские банки должны привести свои корреспондентские счета в соответствие с указанными требованиями на протяжении 90 календарных дней со дня вступления в силу постановления №178 (с 5 июня 2009 года).

Уполномоченные банки имеют право использовать уже открытые корреспондентские счета до их закрытия исключительно для зачисления поступлений и их перечисления на корреспондентские счета, которые соответствуют требованиям постановления №178.

ТЭК

Ливия готова поставлять нефть на Кременчугский НПЗ

Ливия готова поставлять 600 тыс. тонн нефти в год для переработки на Кременчугском НПЗ (ЗАО «Укртатнафта», Полтавская область).

Как передает корреспондент УНИАН, о достижении такой договоренности в ходе визита в Ливию 25-26 мая сегодня на заседании Кабинета министров сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы четко договорились о том, что они готовы нам уже поставлять 600 тыс. тонн нефти для Кременчугского НПЗ», - сказала она.

Напомним, ЗАО «Укртатнафта» планировала в 2009 году переработать 2,4 млн. тонн нефтесырья.

Украина с 1 июня планирует возобновить поставки электроэнергии в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Кабинете министров сообщил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Мы планируем с 1 июня, если белорусские коллеги будут к этому готовы», - сказал Ю.ПРОДАН.

Министр не уточнил планируемых объемов поставки, а также цену, по которой электроэнергия будет экспортироваться в Беларусь.

Ю.ПРОДАН не подтвердил информацию о том, что стоимость электроэнергии для Беларуси будет ниже оптовых цен. «Как считать оптовую цену? У нас очень много перекрестного субсидирования "Энергорынка". Но цена (поставок) будет выше средней цены закупки "Энергорынка" у энергогенерирующих компаний. Таким образом, подписав эти контракты, мы обеспечим загрузку наших мощностей, которые сегодня простаивают», - пояснил он.

Отвечая на вопрос о противоречии формирования экспортной цены для Беларуси вступившему в силу Закону «Об электроэнергетике», Ю.ПРОДАН сказал, что закон вступил в силу, но еще есть 3 месяца на разработку аукционов. "Я думаю, что у нас будет время для того, чтобы внести изменения в законодательство, потому что если мы хотим сегодня завоевывать рынки других стран, то нужно продвигаться на эти рынки. Кроме того, цена сегодня в мире, к сожалению, низкая», - отметил министр.

«Укринтерэнерго» погасило задолженность перед «Энергорынком» Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» погасило основную часть задолженности перед ГП «Энергорынок» за электроэнергию, купленную в феврале-апреле текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, во вторник, 26 мая, предприятие перечислило «Энергорынку» 207 млн. грн., которые были возмещены предприятию Государственной налоговой администрацией в счет уплаты задолженности по НДС.

«На сегодняшний день фактическая задолженность предприятия перед «Энергорынком» составляет чуть более 20 млн. грн», – сказал пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ. При этом он затруднился ответить, учитывает ли данный платеж штрафные санкции в размере 1,8 млн. грн., начисленные «Укринтерэнерго» за несвоевременные расчеты с рынком.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. «Укринтерэнерго» обратилось к Министерству топлива и энергетики с просьбой способствовать урегулированию вопроса по возмещению предприятию налога на добавленную стоимость.

По состоянию на февраль т.г. общая сумма задолженности бюджета перед компанией по поданным декларациям составляла 304,3 млн. грн., из которых 160,9 млн. грн. – подтвержденная просроченная задолженность, начисленная за июль, а также за октябрь-декабрь 2008 года.

Валютный рынок

Средний курс покупки-продажи доллара в украинских банках сегодня немного повысился – 7,61/7,69 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,61 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара немного повысился по сравнению с 26 мая. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,45-7,66 грн./долл., по продаже – 7,64-7,73 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также немного повысился по сравнению с 26 мая и составляет 10,52/10,71 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,20-10,63 грн./евро, по продаже – в пределах 10,63-10,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,3% по сравнению с 26 мая и составляет в среднем 0,2296 грн./рубль, продажи – незначительно повысился - до 0,2479 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,191-0,243 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,26 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. (курс почти не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,57 грн./евро, продажи – 10,70 грн./евро, курсы также почти не изменились со вчерашнего дня.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,5%, по сравнению с 26 мая, и составляет в среднем 0,2277 грн./рубль, продажи – немного повысился – до 0,2488 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 27 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,619, к евро – 10,596505, к российскому рублю – 0,24462.

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