ТМ «ФЛИНТ» расширила линейку вкусов

Производитель сухариков ТМ «ФЛИНТ» расширил ассортиментную линейку новыми вкусами - «ветчина с горчицей» и «говядина с чили».

Отмечается, что ТМ «ФЛИНТ» представлена в Украине, Казахстане, Беларуси, Молдове и России, и для каждого из регионов компания пытается предложить продукт, соответствующий национальным вкусам и традициям. Так, специально для Украины разработан вкус «ветчина с горчицей», а для Казахстана – «говядина с чили»

Новинки появились на рыке в начале мая.

Справка УНИАН. «СНЕК-ЕКСПОРТ» - один из крупнейших производителей снеков, входит к корпорацию S.I.GROUP.

Продукция представленное ТМ «Козацька забава»; ТМ «Флинт»; ТМ «Мачо»; ТМ «Морские», а также ТМ «FanNut», «Red Pistachio; «FITTO»; «SEMKI» и «KartoFan».

Продукция ТМ «Флинт» представлена в Молдове, Казахстане, России, Болгарии, США, Израиле.