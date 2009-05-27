Украинская водка получила золотые медали в Каннах

Продукция группы компаний „ПетРус” – ТМ «Горілочка» и ТМ «Кропива» завоевала гран-при на Х Международном дегустационном конкурсе «United Vodka 2009». Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, об этом стало известно на торжественной церемонии награждения победителей 20 мая, в Каннах, в рамках 62-го Каннского фестиваля.

В частности, по оценкам членов жюри ТМ «Горілочка» и ТМ «Кропива» (ТМ «Кропива» принадлежит Михаилу ПОПЛАВСКОМУ - владельцу ресторанов «Батьківська хата», «Кропива», «Палац Султана», «Столовка СССР», «Сало» - УНИАН) на сегодняшний день по качественным параметрам составляют реальную конкуренцию мировым водкам.

Также международная ассоциация «United Vodka» наградила специальным хрустальным призом «За стабильное качество в производстве водок» ООО Золотоношский ЛВЗ „Златогор” - одно из предприятий, входящих в ГК «ПетРус».

«Для каждого производителя важно участвовать в независимых рейтингах мирового уровня - завоевывать победу в честной конкурентной борьбе, - для того, чтобы потребители были уверенны в высоком качестве продукции. Вдвойне приятно, что награждение проходит во время проведения Каннского фестиваля, что дает возможность представлять Украину и укреплять бизнес-связи», - процитировали в пресс-службе комментарии президента и основателя ГК «ПетРус» Людмилы РУСАЛИНОЙ.

Также в рамках Международного дегустационного конкурса в Каннах ГК «ПетРус» провела коктейль-пати и дегустацию водочных брендов «Горілочка» и «Кропива» в каннских отелях «Маджестик» и «Карлтон».

«Сегодня производство и потребление водочной продукции в Европе на пике популярности. Водку выпускают даже известные дизайнеры. Популярна она и в традиционно винной стране – Франции», - отметил глава пресс-службы ГК «ПетРус» Александр ПЕТРУЛЕНКОВ.

Также он сообщил, что в этом году на церемонии награждения в Каннах украинскую звездную делегацию представляли певица Ирина БИЛЫК и телеведущий Александр ДЕВЕЕВ-ЦЕРКОВНЫЙ. Среди почетных гостей мирового уровня присутствовали звезды мирового кино - Алан ДЕЛОН, Жан-Поль ДЕПАРДЬЕ, Ваина ДЖОКАНТЕ и Изабель АДЖАНИ.

Добавим, что Х Международный дегустационный конкурс «United Vodka» состоялся в марте этого года в Бельгии в Остенде. В этом году на конкурсе представили свою продукцию более 50 производителей водки из России, Беларуси, Польши, Украины, Бельгии, Монголии и других стран.

Справка УНИАН.Группа компаний «ПетРус» – национальная компания-производитель алкогольной продукции и кондитерских изделий, существует на рынке Украины с 1992 г.

«ПетРус» объединяет в себе группу торгово-промышленных компаний различных сфер бизнеса – производство кондитерских изделий, алкогольных напитков, сельскохозяйственной продукции; таможенно-складские услуги, дистрибуция косметики и продуктов питания.

Международный дегустационный конкурс «United Vodka» - престижный специализированный водочный конкурс, проводится в Брюсселе с 2000 года, с целью определения лучших алкогольных напитков разных стран мира и информирования потребителей о качестве продукции, представленной на рынке. Предметом гордости конкурса UNITED VODKA является высокая квалификация и объективность членов международного жюри - опытных дегустаторов России, Бельгии, Великобритании, Украины, Франции.