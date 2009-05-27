Уманский: сокращения должностей замминистров опасны

Иcполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ считает достаточно опасными системные сокращения должностей заместителей министров.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.УМАНСКИЙ высказал сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя Указ Президента о необходимости сокращения количества заместителей министров.

«Можно потерять в большинстве случаев не только средства бюджета, но и управляемость государственным сектором экономики», - сказал И.УМАНСКИЙ.

В тоже время и. о. министра признал, что в некоторых министерствах «слишком большое количество» заместителей министров. «Между тем нельзя системно сокращать госслужащих и делать это системой. Я не являюсь сторонником приуменьшения значения госслужащих. Я убежден, что профессиональное выполнение своих обязанностей является залогом как выполнения государством своих обязательств, так и государственного бюджета», - уверен он.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Президент подписал Указ “О некоторых мерах по обеспечению сокращения расходов государственного бюджета на содержание органов исполнительной власти”.

В нем Президент призывает Кабмин принять безотлагательные меры для существенного сокращения количества заместителей министров, руководителей других центральных органов исполнительной власти, правительственных органов, глав местных государственных администраций.