Уманский: сокращения должностей замминистров опасны
Можно управлять госсектором
Иcполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ считает достаточно опасными системные сокращения должностей заместителей министров.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.УМАНСКИЙ высказал сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя Указ Президента о необходимости сокращения количества заместителей министров.
«Можно потерять в большинстве случаев не только средства бюджета, но и управляемость государственным сектором экономики», - сказал И.УМАНСКИЙ.
В тоже время и. о. министра признал, что в некоторых министерствах «слишком большое количество» заместителей министров. «Между тем нельзя системно сокращать госслужащих и делать это системой. Я не являюсь сторонником приуменьшения значения госслужащих. Я убежден, что профессиональное выполнение своих обязанностей является залогом как выполнения государством своих обязательств, так и государственного бюджета», - уверен он.
Как сообщал УНИАН, 16 апреля Президент подписал Указ “О некоторых мерах по обеспечению сокращения расходов государственного бюджета на содержание органов исполнительной власти”.
В нем Президент призывает Кабмин принять безотлагательные меры для существенного сокращения количества заместителей министров, руководителей других центральных органов исполнительной власти, правительственных органов, глав местных государственных администраций.