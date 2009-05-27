Ющенко предложит ВР законопроект об усилении независимости НБУ
Документ будет вынесен на рассмотрение парламента после доработки службами Секретариата Президента...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на следующей неделе внесет на рассмотрение парламента законопроект об усилении независимости Национального банка Украины.
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время встречи с председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ.
По словам, В.ЮЩЕНКО, он рассмотрел проект закона Украины об усилении независимости НБУ и согласился внести этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады после его доработки службами Секретариата Президента.
В то же время, по сообщению пресс-службы, центральной темой встречи стала ситуация с рекапитализацией банков.
Председатель Национального банка сообщил, что сегодня ожидается принятие правительством решения о рекапитализации трех банков. Решение вопроса о рекапитализации других банков требует дополнительных консультаций относительно формы и объемов участия государства.
Президент выставил требование предоставить исчерпывающую информацию о том, каким образом идет выполнение обязательств относительно собственной докапитализации другими банками и какие меры влияния принимает Национальный банк для предотвращения увеличения количества проблемных банков вследствие недостатка капитала.
Кроме того, был обсужден вопрос соблюдения платежного календаря, в соответствии с которым прогнозируются объемы оттока валюты из страны. Глава государства обратил внимание В.СТЕЛЬМАХА на несоблюдение прогнозных показателей в результате значительного погашения банками своих внешних обязательств, однако в целом выразил удовлетворение показателями платежного баланса страны. В соответствии с последними данными НБУ, негативное сальдо счета текущих операций за апрель составляло лишь 70 млн. долларов, в то время как в апреле прошлого года оно составляло почти 2 млрд. долларов. Это значит, что основные причины, повлекшие колебание на валютном рынке, устранены.
Также был обсужден вопрос необходимости внесения изменений в постановления №107 и №109 Национального банка, которыми был изменен механизм исчисления валютной позиции банков и которые вызывали значительную обеспокоенность банков с иностранным капиталом и Международного валютного фонда. Председатель НБУ заверил, что на протяжении 10 дней им будут проведены соответствующие консультации и принято решение, которое позволит снять напряженность.